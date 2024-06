Alimentation en eau potable : la satisfaction

La disponibilité de l’eau potable dans les robinets des ménagères dépend étroitement de la pluviométrie. La pluie qui tombe du ciel est l’unique source qui alimente les napes sous-terraines. La sècheresse qui continue dans le temps dans la région depuis plus de trois années a sérieusement affecté sur la distribution et la disponibilité de cette ressource vitale dans les robinets. Une situation qui a exigée des mesures particulières notamment le dessalement des eaux de mer, une gestion adéquate, une présence effective et une disposition engagée des responsables du secteur de l’eau.

Pour plus de transparence et de proximité, l’algériennes des eaux (ADE) a accompagné cette situation par la mise en disposition d’une page Facebook pour afficher les programmes et dates de distribution de l’eau dans les différentes cités de la ville et permettre aux usagers d’interagir objectivement sur les différents problèmes et soucis liés au secteur, afin de permettre une prise en charge rapide et solutionner les différents problèmes soulevés par les citoyens.

Et pour afficher plus loin ces intensions, les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha, l’ADE en coordination avec la direction des ressources en eau (DRE) ont jugé nécessaire, au vu de cette journée particulière qui exige plus d’eau, d’augmenter la quantité à 70.000 M3 afin de satisfaire les usagers, qu’ils puissent déguster des meilleurs moments de cette fête religieuse.

Ces mesures ont été accompagnées par une présence magistrale salutaire du directeur de l’ADE Mr Hadj Meliani Ahmed, du DRE Mr Belmerir Djebbar et du dynamique chef de cellule de communication de l’ADE Bellabaci Khaled, qui ont été surpris faire du porte-à-porte pour entendre de prés et recueillir les témoignages des usagers sur la qualité de service et la situation de la distribution en eau potable. Plusieurs cités ont été visités et la satisfaction était manifeste.

