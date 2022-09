APW de SBA : Mission sur le terrain , une première à SBA

Il n’y a aucun doute, jamais de mémoire d’homme , l’APW de Sidi Bel-Abbès à travers son président n’a entrepris une telle démarche d’inspection à travers la wilaya sans qu’il ne soit accompagné par le premier magistrat de la wilaya. Or ce qui vient de se passer hier,19 septembre demeurera dans les annales de l’histoire locale de Sidi Bel-Abbes et pourrait être l’amorce d’une nouvelle ère caractérisant une propre initiative des élus de l’APW car pour la premier fois , M. Belkhorissat, Président de l’Assemblée de wilaya a décidé d’agir en prenant la population locale à témoin. Ainsi le PAPW enclenche une sortie d’inspection de deux sites ayant suscité une indignation au sein de la population et les réseaux sociaux pour le premier et une interrogation générale pour le second endroit dans la ville de Sidi Bel-Abbès, une mission qui est hors normes, ose-t-on le dire.

En effet, accompagné d’une forte délégation comprenant quelques adjoints et vice-président de la commission du transport , du directeur des transports de la wilaya,des responsables de la SNTF, du Représentant L’APC en la personne de M. Kandsi Bel-Abbès et M. Yekrou représentant de la société civile, le PAPW tenait à visiter en premier lieu, l’endroit de l’accident ferroviaire de Sidi Djillali d’il y a quelques jours et qui a couté la vie à un octogénaire . Les proches et fils du défunt ont été aussi sollicités pour la circonstance de cette visite et au même titre, leur exprimer les condoléances des élus. S’agissant de l’endroit en question, c’était un passage à niveau gardé par le passé mais a cessé de l’être en raison de l’interdiction à la circulation automobile alors que les piétons ont continué à emprunter cette rue en se faufilant à travers les blocs de béton.

Après de longues discussions entre les élus , le directeur des transports et les divers représentants de

l’APC, de la SNTF , du représentant de la société civile, le PAPW proposa qu’une réunion des principaux concernés est nécessaire pour trouver des solutions dans le court terme. Pour le long terme, il précisa selon son humble opinion, que cette ligne ferroviaire n’a pas lieu d’être car traverse le tissu urbain. En attendant, une proposition de réduire drastiquement la vitesse du train sur ce tronçon mortel de la ligne depuis l’entrée de la ville au niveau de la gare Ghalmi jusqu’à la gare ferroviaire sera adressée via les canaux légaux de la wilaya à monsieur le directeur de la SNTF régional.

Concernant la deuxième halte programmée dans cette mission,le PAPW et la délégation qui l’accompagne ont continué leur parcours vers le rond-point de Dubai où le projet de réalisation de la trémie à ce niveau est toujours à l’arrêt depuis plus de trois ans . Pour information, ce projet initié par la DTP a coulé beaucoup d’encre et continue de défrayer les chroniques des journaux électroniques et papiers en raison des travaux qui ont été arrêtés pour des motifs inconnus , laissant le commun des automobilistes dans une situation des plus déroutantes . En effet, située à mi-chemin entre la gare routière Est (Ghalmi) et le point de passage à niveau gardé, cette trémie de passage automobile devait

passer sous la ligne ferroviaire en question et, est supposée désengorger le flux automobile entre la

grande agglomération de Sidi Djillali et le centre-ville de Sidi Bel-Abbes.