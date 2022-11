Autopsie du concours de résidanat qui fait toujours jaser

Peut-on encore préserver la crédibilité de cet examen crucial surtout aux yeux de la scène internationale?

Fraude , triche et fuite des sujets de cet examen crucial et important dans le cursus de tout nouveau Médecin qui aspire à devenir spécialiste en médecine, tels sont les griefs qui font craindre le pire et découragent tous les participants à ce concours qui se déroule au mois de décembre 2022 dans les 15 facultés de médecines du pays.

Certes, c’est devenu ou il devrait etre une affaire de sécurité nationale puisque il créé chaque année, une grogne et une inquiétude généralisée dans toutes les grandes universités du pays qui aboutissent généralement à des protestations et sit in des Médecins. Tous, unanimes ont parfois peur d’une triche ou fuite de sujets en faveur d’une certaine classe et proches . Triche, il y en eu par le passé et c’est dans ce contexte que le quotidien ouest-info tire par anticipation la sonnette d’alarme pour éviter toute fuite car des rumeurs circulent déjà dans le milieu estudiantin.

En 2021, à Sidi-Bel-Abbès, il a été rapporté que les participants à cet examen, avaient observé un retard de 4 ou 5 heures avant le début de concours et personne n’a su le pourquoi de ce retard hormis “quelques rumeurs” qui ont fait état d’une “probable fuite” des sujets juste après leur impression ce qui pouvait illuminer les “heureux pistonnés”.

EN octobre 2013, la faculté de médecine « Taleb Mourad » de l’université de Sidi Bel Abbès a été secouée par une grogne généralisée des candidats au concours de résidanat en médecine.”

“Il y a même eu des échanges de correspondances entre les responsables concernés à propos de cette éventuelle défaillance qui aurait favorisé des candidats proches à des profs et des responsables de l’université et du CHU.” Avait écrit à l’époque quelques journaux.

“Des notes de plus 19 /20 obtenues par des candidats et des noms qui coïncident avec ceux de profs en médecine et certains nantis de la ville , ce qui a fait planer des soupçons sur la crédibilité et l’impartialité des responsables de cet examen.” Titrait Algerie360, le 20 octobre 2013

Fuite de sujets et tricherie à l’examen de « résidanat » à l’Université d’Oran , titraient ainsi les grands journaux Algeriens en avril 2021 et cet état de fait risque de se reproduire cette année en décembre 2022 , c’est dire que les mauvais élèves n’apprennent rien de ces mesures coercitives par la tutelle.

Déjà en 2015, dans la même faculté de médecine d’Oran et après confirmation des “cas de triche” à cet examen, une décision d’annulation du concours de résidanat qui était organisé les 17 et 18 octobre 2015 à la suite de la confirmation de “cas de triche”. En effet, la Faculté de médecine de l’université d’Oran a connu , des protestations de 1600 participants au concours de résidanat et ce, après l’annonce des résultats, Tous les participants à cet examen ont parlé de fuites des sujets.

Il n’y va sans dire que les corruptions et ses “corrupteurs” ainsi que le “glissement” des sujets d’examen à des proches ne seront prêt d’être éliminés de cette pratique née des Années de Bouteflika. Voilà qui n’augure rien de bon pour des milliers de participants ayant passé 7 dures et longues années à travailler pour enfin se retrouver otages de la triche.

À Sidi Bel-Abbès ,tous les étudiants restent dubitatifs et mettent en exergue leur avenir qui est étroitement lié au système de QCM et qui est de loin très différents de celui de leurs homologues d’Oran.

Voilà ce qui est résumé par un interne de SIDI-BEL-ABBÈS : Vous pouvez avoir une note de 19 sur 20 à l’examen de résidanat en ayant “vent” au préalable des questionnaires mais n’est pas vrai pout le même étudiant à Oran qui est supposé avoir très bien compris et assimilé les cours pendant l’année.

CETTE ANNÉE , 1800 MÉDECINS ONT REUSSI LEUR EXAMEN POUR L’ACCÈS AUX UNIVERSITÉS FRANÇAISES. N’EST-IL PAS CURIEUX À TOUT CELUI QUI AIME CE PAYS DE SAVOIR LE POURQUOI OU AU MOINS, QU’IL SE DEMANDE POURQUOI N’ONT-ILS PAS RÉUSSI À L’EXAMEN DE RÉSIDANAT ICI EN ALGÉRIE.

NOUS Y REVIENRONS DANS NOS PROCHAINS ARTICLES