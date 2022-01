Boukhanefis célèbre la journée nationale de la commune

La commune de Boukhanefis, distante de 15 Km de la ville de sidi bel abbés a, pour la 1ère fois de son existence, célébré la journée nationale de la commune, ce mardi 18 janvier 2022, et ce, depuis la promulgation de cette loi le 18 janvier 1967. Une immense tente a décoré ce matin de ce mardi l’espace qui entour le kiosque à musique devant le siège de l’APC. Des posters d’anciens maires et d’anciens employés qui ont défilé depuis 1962 ont garni les pancartes, des photos de chahids et de moudjahidines et des écrits qui retrace l’histoire de la commune depuis 1848, alors qu’elle portait encore le nom de Bouchabka.

La journée a été ouverte par un protocole d’usage, en présence de maire M Benchinoun Teidj, du chef de daïra de sidi Ali Ben Youb, du chef de brigade représentant l’autorité militaire, la protection civile, des élus de l’APW et de ceux de l’APC et des enfants, à qui ont a voulu faire entendre l’histoire de la commune, lue par une charmante animatrice.

Le chef de daïra n’a pas manquer de manifester son intérêt à encourager toute activité ayant pour but de promulguer la démocratie et ouvrer à créer des richesses pour la communes afin de participer à la relance de l’économie du pays et créer des emplois pour lutter contre le chômage au niveau local, et pourquoi pas, national.

De son coté, le président de l’APC, dans son allocution, après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents qui sont venus nombreux, de voir enfin de la bougeotte dans cette commune, a souligné en son nom et ceux des élus qui l’accompagnent, qu’ils feront tout ce qui est de leur possible pour créer un climat d’entente et de satisfaction entre le citoyen et la mairie. « Les portes de la mairie sont ouvertes pour tous », souligne le P/APC.

Des cadeaux en guise de récompense ont été distribués aux anciens maires, aux retraités de la commune, qui ont exprimé leur bonheur, leur satisfaction et leur reconnaissance à ce geste qui n’a jamais eu lieu auparavant.

Djillali Toumi