Bureau 11 décembre à sidi djillali: le chef désétablissement abandonné par l’UPW

Le chef d’établissement du bureau de poste “11 décembre” à la cité Azzouz au grand quartier de sidi djillali est abandonné seul depuis plusieurs jours, a-ton constaté. Le receveur détient seul les guichets au services des citoyens, nombreux dans ce quartier d’une grande concentration citoyenne. Cette situation engendre souvent des mécontentements de nombreux clients, surtout aux échéances de virements de pensions de retraites ou de salaires des employés client de la poste.

Selon des informations, 02 agents ont déposé des congés de maladies et une autre, étant nouvelle maman, a droit à 02 heurs d’allaitement. Cette mesure afférente, donne le droit à cette employée de sortir une heure avant la fermeture du bureau, le matin à 11h et le soir à 16h. Situation qui oblige le receveur de tenir les guichets matin et soir, tout en assurant la gestion du faire sa comptabilité quotidienne qui exige énormément d’attention vu l’importance des sommes d’argents qui circulent dans ces opérations financières en particulier.

Le comble, aucune réaction n’a été manifestée par les responsables durant plus d’une quinzaine de jours pour prévoir des unités de remplacements afin d’anticiper à toute situation génératrice d’incident ou de quelconque mécontentement nuisible. La procédure prévoit qu’à la réception du congé de maladie joint à la justification du médecin (maladie), les responsables de l’unité postale devront t tout de suite répondre à ce besoin signalé indirectement par le receveur et désignée des unités de remplacement durant cette période d’absence justifiée.

Djillali Toum