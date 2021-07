conservation des forets: 410 ruches distribuées

l’opération de distribution des ruche, entamée en mois de mai 2021, a été enfin finalisée, rapporte un communiqué de la cellule de la conservation des forets de sidi bel abbes.un nombre de 410 ruches a été ainsi distribué pour 31 bénéficiaires, sur les les communes de Sidi Bel Abbes, Telagh, Sfisef, et Sidi Ali Ben Youb.

l’opération s’inscrit dans dans le cadre du programme du Fonds National de Développement Rural, qui vise à soutenir les éleveurs et les petits investisseurs dans le domaine de l’agriculture, un nombre total de 295 bénéficiaires a ete atteint depuis le lancement de cette opération, recevant 4420 cellules pleines, réparties sur 41 communes.

les bénéficiaire ont déposé au préalable des demandes, qui ont été retenues après étude de la commission de wilaya, composée de représentant de la conservation, des services de la direction de l’Agriculture, du service des vétérinaires et de l’Institut technique de l’élevage des animaux.

parmi les bénéficiaires l’on compte 15 femmes activant déjà dans le domaine de l’apiculture, selon la source. 135 autres, ayant acquis des parcelles de terre dans le cadre de l’exploitation, ont bénéficié de 2 180 ruches. le nombre des privés a atteint, quand à lui, un total de 75 bénéficiaires, ayant reçu 1180 ruches, tandis que le nombre de coopératives agricoles individuelles et collectives a atteint 85 bénéficiaires de 1060 ruches, conclut le communiqué.

Djillali Toumi