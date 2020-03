Coronavirus à Sidi Bel-Abbes: Vers un confinement obligatoire ?

Selon M. Abderrahim, le président de la commission de santé, d’hygiène et de préservation de l’environnement à l’APW de Sidi Bel-Abbes , les résultats des trois cas présumés contaminés au virus Corona ainsi qu’une étudiante habitant le centre-ville qui avait présenté des symptômes similaires à ceux du Coronavirus , ont été réceptionnés ce matin (30/03/2020) au niveau du CHU Dr Abdelkader Hassani. À cet effet, il signale que trois trois cas ont eu leur analyse positifs alors que le test est négatif pour la fille.

D’autres parts, , il signale dans sa page qu’après le décès du vieil homme âgé de 82 ans la veille, un autre cas est gardé en surveillance à l’hôpital en attendant la réception des résultats dans les heures qui viennent. Donc en tout, six personnes dont 5 cas avérés malades et le dernier cas en attente des résultats.

Pour rappel, le nombre de contaminés en Algérie a augmenté de 73 cas par rapport à hier et s’élève à ce jour 30/03/2020 à 584 cas, répartis sur 38 wilayas mais dont la plupart se situe dans les 11 wilayas qui observent un confinement obligatoire associé à un couvre-feu de 19h à 07h, . Le nombre de décès est quant à lui en légère hausse de plus 4 cas décédés par rapport à hier soit 35 décès répartis sur 14 wilayas.

D’autres parts, on signale de source concordante que les autorités sanitaires du pays ont élargi l’administration du chloroquine aux cas bénins confirmés et ce, en milieu hospitalier. Pour rappel, ce médicament miracle qui continue de créer la discorde entre spécialistes de la recherche et experts virologues de la santé , a été lancé à grande échelle dans les milieux hospitaliers des pays dévellopés pour freiner l’épidémie qui continue de faire des ravages dans le monde avec plus 750 000 contaminés et 36 400 décédés à cet instant.

En conclusion et tenant de la courbe des contaminés associés au nombre de décès qui sont en hausse continue en Algérie, il est à prévoir un confinement obligatoire pour d’autres wilayas du pays qui suivront les onze wilayas soumis actuellement au couvre-feu de 19h à 07h00 du matin. Nous y reviendrons !!