CORONAVIRUS: Pourquoi pas un confinement obligatoire dès aujourd’hui?

Le président Américain avait déclaré, il y a moins d’une dizaine de jours que les Américains pourraient fêter Pâques (12/04) en toute sérénité et laisseront loin derrière eux , le “virus chinois”. Il avait tellement insisté sur ce choix en se fiant à son attrait financier et à sa propre stratégie découlant de son long passage dans les affaires du tourisme mais c’était surtout par peur de mettre à genoux l’économie Américaine, il ira et restera dans son raisonnement et obstination de n’écouter personne jusqu’à rendre fou furieux ses adjoints de la Task force qui étaient en charge de la pandémie.

Tout le monde voyait venir la catastrophe en se basant sur les pays Européens qui se battent inlassablement contre l’épidémie avec tous les moyens en leur possession et surtout avec un confinement obligatoire instauré. Borris Johnson , premier ministre d’Angleterre avait lui aussi au début de l’épidémie dans son pays, opté pour le tout immune, c’est à dire laisser la population contracter le coronavirus et elle finira par s’auto-immuniser après une certaine période courte,mais il a du vite changer d’avis dès les premiers décès et imiter la méthode la plus suivie à savoir le confinement obligatoire à défaut d’un test massif de la population que l’Allemagne et la Corée du sud ont entrepris pour isoler les personnes contaminées dès les premiers jours.

Pour Trump, ce n’est que lorsque quelques docteurs et virologues membres de la task-force en observant les modèles vécus, ont décidé de l’aviser que sa stratégie allait tuer 2 millions d’Américains si l’on instaure pas un confinement obligatoire et c’est seulement dans ces conditions qu’on limitera les dégâts à moins de 200 000 pertes, lui diront-ils et sauvera les deux millions. Trump a eu des sueurs froides, et Selon quelques journalistes, lorsqu’il les a rencontré dans le briefing quotidien, il a du changé diamétralement son raisonnement bien que plusieurs états avaient déjà fait fi de sa stratégie et ont ordonné un confinement obligatoire dans leur état respectif.

Le mème problème se pose aujourd’hui avec acuité en Algérie,alors qu’un grand nombre d’experts et de spécialistes pensent qu’il est encore temps pour arrêter cette épidémie en ordonnant immédiatement un confinement obligatoire suivi d’un couvre-feu, ceci ne donnera les résultats qu’après 15 jours.

De plus , ils s’interrogent si les capacités actuelles de nos centres hospitaliers pourront suffiront demain à un afflux massif de malades qui nécessiteront un appareil respiratoire artificiel. Certes l’apport de l’armée , comme il l’est dans les pays développés, sera bénéfique et d’une aide capitale que lorsque le pays entier sera en confinement total , ce qui limitera l’accueil dans les hôpitaux .Car comme il est constaté dans les dits pays avec confinement total et même avec l’aide de leur armée, cela n’a pas suffi .

Alors faut-il encore attendre?, attendre quoi? diront nos spécialistes. Le pic de la contamination n’est pas pour demain connaissant la mobilité, les us et coutumes de nos concitoyens s’agissant de la distanciation sociale qui n’est toujours pas observée. Ils considères que le pic est encore loin et d’ici-là, dieu seul saura combien de perte de vies humaines s’ajouteront à la liste macabre que nous fournissent quotidiennement le ministère de la santé.