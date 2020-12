Covid-19 : “Déjoue les plus grandes vigilances et fait mouche”

Comme la mort qu’il peut procurer, le COVID 19 est un exemple de démocratie et de justice. Comme Themis, il a des Boules Quies dans les oreilles et un bandeau sur les yeux. Il ne distingue pas entre riches et pauvres, faibles et puissants, blancs et noirs, croyants et athés, juifs et musulmans, marocains et algériens.

Il vient de prouver, encore une fois, qu’il est très efficace et incorruptible. Le voici qui frappe les puissants dans leurs palais comme les roturiers dans leurs masures; à l’Élysée après El Mouradia, à la Maison Blanche après le 10 Downing Street. C’est très juste de dire ” on attrape le virus” et non ” le virus nous attrape”. Le petit malin est là, inerte, sans bruit, mais plein de menace. Il attend patiemment et laisse venir. Il déjoue les plus grandes vigilances et il fait mouche. Souvent, il attrape des gueux; des petites prises; des fois des nobles, de très grosses prises.

Aujourd’hui c’est un petit dieu, un Jupiter, le président Macron, qui est tombé dans le filet.Mais si le COVID 19 assure la livraison, en revanche il ne garantit pas le service après vente. Il garantit l’équité à l’entrée , mais pas à la sortie. À chacun de ses clients de se démerder comme il peut. À chacun d’assumer ses tares et ses vices cachés. Il peut s’en aller après une semaine ou après deux semaines; après un mois ou après deux mois. Sans laisser de traces. Ou très peu. Ou trop. Comme il peut rester dans le corps qui l’invite et l’accompagne jusqu’au trou.

Macron, le plus jeunes des grands nobles touchés jusqu’à présent par le covid, s’en sortira. Il a, lui, la jeunesse et Val-de-Grâce. En effet, il parait que le virus saison 2019 a une préférence pour la chair ramollie. Il s’y accroche et s’en délecte.Aucun grand n’a, jusqu’à présent accompagné le COVID au trou. Ça reste encore le lot des petits. Heureusement. Touchons du bois. Car les petits se ramassent à la pelle et sont si facilement remplaçables et leur départ se fait sans fracas. Quant aux grands, attention, leur disparition peut nous entraîner dans le sillage.

Alors prions et souhaitons leurs prompt rétablissement et longue vie