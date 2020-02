Dans un souci de minimiser les accidents liés aux gaz: Une caravane de sensibilisation pour sillonner plusieurs localités

Dans un souci de sensibiliser sur les risques liés à l’usage irréfléchi de cette énergie indispensable et faire connaitre les bons gestes pour plus de sécurité contre ce tueur silencieux, la concession de distribution de l’électricité et du gaz a organisé une compagne de sensibilisation sur les risques liés à l’usage randomisé de cette énergie de grande utilité.

Une caravane regroupant les directions de l’éducation, la santé, la protection civile, du commerce et celle des affaires religieuses va sillonner en particulier plusieurs localités nouvellement reliées au gaz naturel: Zaouia, Oued El Mebtouh, Boudjebha El Bordj, Kedadra, Saf-Saf, Bedrabine El Mokrani, Serradj Zouaoui, Ain El Djouher, Ain Bent Essoultane, Hay Belahcen, Feraate Ezite et Oued Sbaa.. La compagne qui sera lancé depuis le siège commercial de la Macta, sera honorée par la présence du nouveau wali Liamani Mostefa. Le but est de minimiser les accidents causés par l’asphyxie au monoxyde de carbone et transmettre un message clair à travers une série d’activités contenues dans cette campagne, qui vise aussi à introduire le thème dans les prêches des vendredis à travers toutes les mosquées de la wilaya. Cet initiative a déjà été mise en œuvre ce vendredi 7 févier 2020, et ce, après l’élaboration d’un modèle type du contenu du discours par le conseil scientifique de la direction des affaires religieuses conjointement avec des spécialistes de la concession de distribution de Sidi Bel Abbes.

Il est convenu aussi, de généraliser un cours type à travers tous les établissements scolaires le 09 février 2020, après l’élaboration du contenu par des inspecteurs de l’éducation en collaboration avec des spécialistes de la concession de Distribution de Sidi Bel Abbes, formuler un message de sensibilisation visuel contenant un ensemble de conseils et recommandations sur le sujet, qui sera diffusé sur les différents écrans géants de la ville de Sidi Bel Abbes, organiser des portes ouvertes à travers plusieurs sites de la ville de Sidi Bel Abbes : Le théâtre régional et place du 1ier novembre le 17/02/2020 – Maison de la Culture Kateb Yacine et Place El Wiam 19/02/2020 février – Agence Commerciale La Macta et Jardin La Macta 23 février 2020 – Maison des jeunes 8 Mai et la Coupole le 25 février 2020.

Les initiateurs compte aussi organiser une demi-journée ouverte diffusée à travers les ondes de la radio locale de Sidi Bel Abbes le 5 mars 2020, des spots sont aussi prévus, faire participer l’organisation Tarik Essalama, APOCE, ainsi que l’organisation islamique des scouts et continuer de présenter des cours de sensibilisation contre les risques du gaz à travers les établissements scolaires, les centres de formation professionnelle ainsi que les centres d’alphabétisation pour toucher toutes les tranches de la société.

Djillali Toumi