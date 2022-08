DEPUIS BENISAF , RACHGOUN NOUS ÉTAIT CONTÉE

« Sentez la mer, le ciel, les étoiles et l’ambiance du temps à Benisaf : laissez votre âme et votre esprit s’envoler »

En plein, sur le sable de la plage de Rachgoun , sur un salon type et couleur sahraoui les membres de l’exécutif, et les présidents de commission de l’APC de Benisaf dont une belle dame d’esprit, faisant partie entièrement du groupe , assis et adossés sur des oreillers pour mieux servir en besoin de l’ esprit, les projets culturels pour le bien être de la destiné des touristes venus d’ailleurs.

Le débats amical se fait entendre en douceur avec un service, ou le « Thé » du sud servi faisant ressortir la culture de la boisson ; servant à simplifier la douceur, et le nirvana de la personne, les cacahouètes, ces amuses gueules encouragent le gout à faire ressentir l’appréciation du thé saharien servi dans la Khayma par des sahraoui d’Al-bayad.

Ce tableau marqué par un début de discussion sur le climat social, et vacancier de la plage, de la mer, du sable, de l’ambiance de ce beau monde ; cette ressource humaine mobile qui nous fait oublier la mal vie, ce n’est pas le parfait de la cité que j inspire, mais la joie dans cette contrée saisonnière, qui nous fait dire que la beauté, et la joie existent bien et bel dans notre cher pays .

Il ne s’agit pas de se procurer de grands moyens, ou grands machins qui se rapportent à :

– l’ordre,

-à la tranquillité

– à la salubrité

par le biais d’ordre surtout organisationnelle, et sociale selon une culture du bien faire, qui fait vivre, et surtout de créer cette valeur qui est :la joie de vivre.

Les membres de l exécutif de l’APC ont très bien saisi la formule du principe qu’avec le peu, la joie de vivre peut facilement renaitre comme renait le sphinx de la Grèce antique au lieu de rechigner comme certains défaitistes, et négationnistes à deux sous auteurs des réseaux sociaux qui sous ce contexte ne cessent de bouder ; pour se faire valoir une place qui ne la méritent même pas.

BENALLAL MOHAMED MAIRE DE BENISAF