Des mesures et de gros moyens pour lutter contre les feux de forêts

En prévision de la saison des chaleurs, la conservation des forêts de Sidi Bel Abbes a mis en place toutes les dispositions pour assurer le lancement de la campagne de lutte contre les feux de forêt qui coïncident généralement avec le début du mois de juin de chaque année, rapporte un communiqué de la cellule.

Pour rappel, des compagnes de sensibilisation ont été anticipées, en coordination avec toutes les associations actives de la société civile, afin de mobiliser le maximum et réduire les risques d’incendies. Des tranchées anti-incendie ont été préparées avec une superficie de 96 hectares, en plus de 50 km de chemins forestiers pour faciliter l’accès aux zones forestières difficiles.

A cet effet l’on a prévu 10 véhicules puissants qui permettent l’accès aux zones difficiles, 01 camion citerne, 03 véhicules d’intervention équipés aussi de citerne d’une capacité de 800 litres, 08 camions légers pour intervention accompagnés d’une brigade mobile, équipés de citernes d’une capacité de 800 litres, 181 pompes à eaux dorsales, utilisées par les éléments de la section de lutte contre le feu sur les zones difficiles d’accès pour les véhicules.

Pour le facteur humain, la conservation a réservé 200 employés tout grade confondu dont 62 officiers, 43 s/officiers, 04 officiers supérieurs, 22 agents dont 07 de prévention, 03 chauffeurs et 67 agents saisonniers. Et pour assurer une intervention rapide et efficace, 5 points de concentration d’eau seront prévus, répartis sur 32 points dans la ville de Sidi Bel Abbes, 52 à Sfisef, 18 points à Telagh, et 18 à Sidi Ali Ben Youb, en plus de 11 points à Ras El Ma et 13 à Merine.

Pour satisfaire tous ces efforts, la conservation des forêts a mis en place un système de surveillance qui comprend toutes les zones forestières de la wilaya, en activant les points d’observation du ministère de la Défense nationale et ceux affiliés aux services des forêts, dans un but d’assurer un suivi continu et permettre une intervention rapide en cas d’incendie, en plus de programmer jour et nuit, des patrouilles dans les sentiers forestiers, en coordination avec les différentes institutions sécuritaires, conclut le communiqué.

Djillali Toumi