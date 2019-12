Detaling Poliwax : Une seconde jeunesse pour les voitures

Désormais, les vieilles voitures, ou celles qui ont perdu de leurs éclats d’origine, par des éraflures et stigmates partout, des micro-rayures et rayures, pourront retrouver une seconde jeunesse.

Protection par nano céramique, correction de vernis et lustrage de la tôle, rénovation de salon, restauration des optiques, lifting intérieur, jantes et plus : sont en générale les travaux conclus entre le propriétaire de la voiture et les detailiers.

Le garage Detailing Poliwax sis à sidi Djillali, entre la cité El Fourssen et Azzouz, offre des soins céramiques auto complets, pour préserver son état et sa valeur. Zakaria et Yacine, deux jeunes aux mains d’or, font tout pour éblouir le propriétaire quand il revient reprendre son automobile. Certains arrivent difficilement à y croire à un tel changement.

Apres avoir subi un nettoyage approfondi, une correction dans la peinture, lustrage, protection céramique, nettoyage détaillé et protection de l’intérieur, nettoyage sécuritaire de compartiment moteur, la voiture ne redevienne plus la même. Elle change totalement de look et devient neuve et éclatante, à la seule contrainte de son matricule qui la dénonce. « Si tu change le matricule, on dirait que c’est une voiture 2019 » dixit Zakaria et Yacine à un propriétaire. Le gars répondit avec grande stupéfaction « franchement, je n’y crois pas, je ne l’ai pas reconnu tout de suite ».

Un travail d’extrême minutie

Zakaria et Yacine expliquent conjointement, que le detailing exige beaucoup d’attention et de patience. C’est un travail d’extrême minutie qui insiste avant tout sur une qualité de travail propre, de la rigueur dans la méthodologie et une minutie toute particulière afin de ne rater aucun détail pouvant fausser cet objectif de grande délicatesse. Il désigne aussi un processus complet et précis des différentes opérations à réaliser sur l’automobile, afin de prétendre retrouver un véhicule restauré à neuf, par la correction e tous les défauts, et lui donner son embellissement d’antan.

Chacun des détails provoqué par l’effet des différents lavages, ou ignorés dans la plus part des autres méthodes de lavages est traité et soigné avec grande finesse. Le défi, selon les detailiers, est de répondre aux exigences du client, qui souvent, est passionné.

Djillali Toumi