Deux voleurs de voitures sous les verrous

Exploitant une information, les éléments de la 5ème sureté urbaine de sidi djillali ont réussi à mettre hors d’état de nuire deux dangereux voleurs de voitures et d’objets de voitures après effraction, rapporte un communiqué de la police.

Après plusieurs plaintes, les policiers n’ont pas tardé à réagir en multipliant davantage les rondes, de nuit come de jour. Les efforts ont provoqué une interaction citoyenne qui a été à l’origine d’informations rapportant que deux individus sont à l’origine de vol de voitures et d’objets de voiture. L’enquête a permis à priori d’identifier les suspects qui ont fait l’objet de surveillance de leurs faits et gestes.

Plusieurs objets volés ont été restitués après leur arrestation. L’enquête a permis aussi de connaitre que ces suspects ont été à l’origine de plusieurs autres vols déjà signalés par les victimes.

Une procédure judiciaire a été entamée à leur encontre en vu de répondre de leurs actes criminels et payer pour tout dogat moral, physique ou matériel causé.

Djillali Toumi