Ã‰cole Chaib Daoud de Sidi Yacine (SBA): Abandon ou un simple oublie ?

École Chaib Daoud de Sidi Yacine (SBA): Abandon ou un simple oublie ?

Par H.M Publie le 19 Oct 2022

À l’époque en début de l’année scolaire 2020 , il s’agissait de deux écoles primaires situées au coeur de la ville de Sidi Bel-Abbès et plus précisément en plein quartier de Sidi Yacine. L’une Chaib Daoud à la limite du quartier de Sidi Yacine et la deuxième de l’autre côté du BD Abbane Ramadane juste derrière le stade Bayadha.

Pour la première du nom de Chaib Daoud toute proche du carrefour de la maternité, juste derrière l’ex atelier de vente de l’ENIE (image), a été fermée , il y a trois ans plus l’entame de cette quatrième année scolaire alors que la deuxième école Cheikh Ould Merabet , faisant coin de l’entrée principale du stade Bayadha de Sidi Yacine n’était pas fermée mais restait assujettie aux mêmes motifs que la première à savoir leur rehabilitation.

La rénovation de l’école Chaib Daoud devait intervenir depuis longtemps mais voilà que ça dure des lustres sans que cela ne semble attirer l’attention des responsables de l’APC qui pourtant avaient promi à l’époque, une renovation imminente.

Pour les parents d’élèves, c’est devenu une longue attente conjuguée à leurs tracasseries quotidiennes en observant impuissants leur progénitures faire des longs trajets vers d’autres écoles éloignées et probablement en surcharge.

Bref, les pauvres enfants écoliers de la première école ont été dispatchés dans des écoles ici et là, loin de leur école habituelle et surtout de leur domicile entraînant le parcours interminables des parents accompagnateurs et ça dure!

Le commun des riverains qui habite le voisinage de cette école ne cesse de se poser la sempiternelle question : Qu’en fait-on de cette école, s’agit il d’un oubli ou abandon pourtant, il y a moins de quatre ans, elle fonctionnait le plus normalement du monde et dispensait les cours à toute une population d’écoliers qui vivaient juste aux alentours dans cette zone limite entre Sidi Yacine et la Bremere.

Selon quelques indiscrétions, cette fermeture est intervenue suite à l’effondrement d’une école primaire en 2019 à Skikda qui a créé la panique un peu partout et ironie du sort, cette école à Sidi Bel-Abbes présentait apparemment quelques fissures sur les murs mais depuis ce temps, rien ne semble avoir été entrepris pour consoler les parents d’élèves.