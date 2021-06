Élections législatives 12/06/2021: Le FLN rafle la moitié des six sièges de Sidi Bel Abbes

Sur les plus de 123 323 inscrits à Sidi Bel-Abbes , on recense 100 960 votants dont 25 580 bulletins nuls et 633 litigieux. Le FLN et Nida El Watan (indépendant) ont départagé les six sièges , il s’agit de :

Coté FLN

M. Azzi Benthabet

M. Khelifa Miloud

M. Mouilah Mohamed Reda

INDÉPENDANT (Nida El Watan)

M. Bourzig Ahmed

M. Kada Benchiha

M. Korat Mohamed Amine

Au niveau national, l’hémicycle de Zirout Youcef abritera dès le mois prochain la composition suivante marquée par une faible participation féminine :

FLN 105 sièges

Indépendants 78 sièges issus de 1208 listes

MSP 64 sièges

RND 57 sièges

Front El Moustakbal 48 sièges

El Bina 40 sièges

Parti de la bonne gouvernance 3 sièges (2 à Ain Témouchent et 1 à Marseille)

La voix du peuple 3 sièges (1 à Kenchela,1 à Guelma et 1 Tizi Ouzou)

El Fadjr El Djadid 2 sièges (In Guezam et Boumerdes)

Front de la justice et développement 2 sièges (Tarf et Constantine)

La liberté et la justice 2 sièges (Constantine et Tébessa)

Front Algérie nouvelle 1 siège à Guelma

El Karama 1 siège obtenu à Biskra

Jil El Jadid 1 siège obtenu à El Oued

À l’étranger : les 8 Sièges sont inclus dans la liste ci-dessus

🔴 Paris (Région France Nord) 2 sièges (FLN et MSP)

🔴 Marseille (Région France Sud ) 2 sièges (MSP et Bonne Gouvernance)

🔴 Washington (Amériques et reste Europe) 2 sièges (MSP et Indépendant)

🔴 Tunis (MENA, Asie et Afrique) 2 sièges (FLN et Mvt El Bina)

✅ Le nombre global (national et étranger) d’inscrits à ce scrutin (Selon M. Chorfi président de l’Anie) s’élève à 24 425 187 dont 23 522 322 au niveau national et 902 865 à l’étranger.

✅ Le nombre total (National et étranger) de votants effectifs est de 5 625 324 dont 5 583 082 au niveau national et 42 242 à l’étranger.

✅ Bulletins exprimés 4 602 365

✅ Bulletins nuls 1 016 220

🛑 À noter que le taux de participation selon ces chiffres (annoncés par l’Anie) est de 23,03% , une nette diminution par rapport à celles similaires de 2017 (35%) et encore plus faible que celles de 2012 (42%)

Note: À noter aussi que la somme des bulletins nuls et ceux exprimés dégage une très légère différence (6739) par rapport au nombre effectif de votants, cela pourrait s’agir de bulletins litigieux (comme à SBA).

Répartitions des sièges par wilaya et par liste

Code Wilaya FLN .. MSP ... RND … BINA … INDÉP .… MOUST … Autres …. 01 Adrar 1 1 1 02 Chlef 3 2 4 2 03 Laghouat 1 1 1 1 1 1 04 Oum El Bouaghi 2 2 2 1 05 Batna 3 3 3 3 06 Béjaïa 8 1 07 Biskra 1 1 2 1 1 08 Bechar 1 2 09 Blida 4 3 5 10 Bouira 2 1 1 3 11 Tamanrasset 1 1 1 12 Tebessa 2 2 1 1 1 13 Tlemcen 5 5 14 Tiaret 2 2 2 3 15 Tizi Ouzou 2 2 5 1 1 16 Alger 10 8 8 8 17 Djelfa 13 18 Jijel 1 1 3 1 19 Setif 6 5 4 20 Saida 2 2 21 Skikda 3 3 4 22 Sidi Bel-Abbès 3 3 23 Annaba 4 3 24 Guelma 2 1 2 25 Constantine 1 1 1 1 4 1 2 26 Medea 3 3 2 27 Mostaganem 8 28 M’Sila 3 3 3 2 29 Mascara 2 2 2 2 30 Ouargla 1 1 1 31 Oran 3 3 3 3 3 2 32 El Bayadh 1 1 1 33 Illizi 1 1 1 34 Bordj Bou Arreridj 2 3 2 35 Boumerdes 1 1 1 1 4 1 36 El Tarf 2 1 1 37 Tindouf 1 1 1 38 Tissemssilt 1 1 1 39 El Oued 1 2 2 1 40 Khenchela 1 2 1 41 Souk Ahras 2 3 42 Tipaza 2 4 43 Mila 3 5 44 Ain Defla 1 1 1 4 1 45 Naama 1 1 1 46 Ain Temouchent 2 2 47 Ghardaia 1 2 48 Relizane 4 4 49 Timimoun 1 1 1 50 Bordj Badji Mokhtar 1 1 1 51 Ouled Djellel 1 1 1 52 Beni -Abbas 1 1 1 53 In Salah 1 1 1 54 In Guezam 1 1 1 55 Tougourt 1 1 1 56 Djanet 3 57 El M’Ghair 1 1 1 58 El Menia 3 Paris (Régions France Nord) 1 1 Marseille (Régions France Sud) 1 1 Washington (Amériques+reste Europe) 1 1 Tunis (Asie-Mena-Afrique) 1 1 TOTAUX 105 64 57 40 78 48 15