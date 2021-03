Faculté de Médecine (UDL-SBA) : Un Bug de logiciel crée la confusion chez les “futurs médecins”

À l’aube du 21ème siècle et surtout à l’heure des technologies de l’information et de l’informatique, un bug avec un grand “B”, si l’on ose le qualifier ainsi pour ne pas pointer l’informaticien ni la structure chargée de la mise en œuvre du logiciel de traitement des notes des heureux (ou Malheureux) étudiants au concours de Résidanat de Médecine qui a eu lieu à cette Session de Mars 2021, à la faculté de médecine de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes.

En effet, selon notre source, le logiciel pour des raisons non encore éclaircies, n’était pas programmé initialement (est-ce un bug?) pour le traitement et calcul de la note obtenue de cent vingt ( 120) questions à multiple choix (QCM) posées à chaque étudiant du demi-milliers qui concourait à cette session de Résidanat. Or lors du traitement des résultats, ce logiciel prenait en compte seulement cent (100) questions , rejetant du coup, 20 autres questions du concours d’où la déroute qui s’en suivit chez tous les étudiants découlant des résultats inexpliqués affichés . La meilleur note était alors quelques choses comme 14 sur 20 , Beaucoup d’étudiants n’en revenaient pas , ils étaient simplement ébahis ou confus de leur résultats en raison du travail qu’ils ont fourni lors de ce concours.

Et ce n’est qu’après de multiple requêtes et d’obstinations de plusieurs étudiants qui ont enflammé les réseaux sociaux, que la direction de la faculté a décidé de s’enquérir sur l’information de cette énigmatique affaire qui a fait recaler et/ou échouer quelques bons étudiants . Aujourd’hui, c’est ce laconique communiqué paru sur le site web de l’université qui agrémente la situation énigmatique vécue par les étudiants de la faculté de médecine et qui a créé ,faut-il le souligner, d’autres heureux à ce concours puisque la note a grimpé aux environs de 16 sur 20 pour les uns alors qu’ils étaient probablement déclassés.

“L’administration de la faculté de médecine Sidi Bel-Abbès s’excuse sincèrement du désagrément causé par cette situation inattendue et exceptionnelle, et œuvre par tous ses efforts pour y remédier. –Le jury du concours de résidanat de médecine s’est réuni aujourd’hui de 14H à 17H30 et à juger pour faire au mieux une deuxième lecture et de finaliser les délibérations demain après midi”. https://www.univ-sba.dz/fmed/