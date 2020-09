FONCTION : Livreur à domicile

Les effets collatéraux du coronavirus n’ont pas provoqué seulement la peur et la panique des ménages qui ne savaient parfois quoi faire pour préparer quelques choses à manger aux enfants , eux qui étaient habitués aux raccourcis chez un fast food en cas d’empêchement surtout lorsque tous les commerces y compris les restaurants se retrouvaient fermés à cause des mesures restrictives du confinement.

Cette situation sanitaire, si elle a enrichi et continu de le faire aujourd’hui à quelques uns qui profitent de “l’interdit appliqué à autrui” , elle a aussi fait naître et booster une autre activité qui jusque-là était très “timide” ou méconnue au commun des riverains. Il s’agit de ces jeunes montés sur des scooters qui ont pour fonction de “livreur à domicile”.

À Sidi Bel-Abbes par exemple, leur nombre ne cesse d’augmenter, ils portent des casques, ils sillonnent les artères de la ville à longueur de la journée et parfois jusqu’à tard la nuit. Ils sont équipés à l’arrière d’un coffret également jaune et “climatisé” chez les uns, pour le besoin de maintenir une température stable de leur produit, et répondent aux clients à la minute selon la commande, ils leur livrent “le colis” , soit un sandwich, un repas ou toute autre chose, à domicile ou au bureau moyennant une commission.

Aujourd’hui, nous avons surpris ce jeune ( ici à l’image) devant une pâtisserie du centre-ville, son ou ses clients ont apparemment commandés des gâteaux. La couleur de son scooter n’est pas jaune comme celle des autres livreurs, mais tend vers l’orange et comporte sur son coffret arrière quelques petites images dont celle d’un portable et ses applications, il n’y a pas de numéro de téléphone mais simplement le nom de l’application “WAJIZ” à télécharger sur playstore pour pouvoir commander son repas ou faire sa course en ligne, Eh oui! faire sa course dans une supérette de la ville, ils peuvent s’en charger.

L’application en question semble être faite par des professionnels du domaine car une fois inscrit grâce à votre numéro de téléphone et un sms de validation le confirme et la ville où vous vous situez est immédiatement reconnue par l’application et vous affiche les quelques restaurants de la ville en question ainsi que les supérettes qui sont branchés et/ou en contrat avec les initiateurs.

Bref, c’est dire que les autres livreurs qui roulent sur des scooters entièrement jaunes avec des coffrets où est inscrit le mot oh combien significatif “JIBLI” (ramène-moi) suivi d’un numéro de téléphone se retrouvent actuellement face à une concurrence très rude.