HYPOCRISIE

Après le tourisme des plaisirs, l’alcool et le jeu du hasard, les saoudiens fêtent halloween. Qui aurait pensé, il y’a si peu de temps, que ces gens qui au nom de Dieu et pour le moindre petit écart coupaient les têtes dans les rues pour l’exemplarité, allaient faire un tel revirement, un tel abandon de la foi? Qui les aurait cru capables d’afficher une telle hérésie ?

Kamel Daoud avait intelligemment écrit que l’Arabie Saoudite est Daech qui réussit. Il avait tout à fait raison de l’écrire en son temp. Mais ce qu’il n’avait pas dit c’est que, comme Daech, la grande Arabie, toute puissante qu’elle puisse paraître est mortelle et que, comme lui, elle dépend depuis toujours dans son existence et dans ses choix fondamentaux de ce qui ce décide ailleurs pour elle par plus grand et plus puissant. Daoud ne pouvait pas imaginer que pour sa survie, elle pouvait faire tant de concessions et tant de compromissions.

On savait que la morale est versatile, qu’elle est relative et qu’elle évolue dans le temps et dans l’espace en fonction des évolutions des sociétés. Et on nous faisait croire, les saoudiens wahabites surtout, que la religion est un conservatisme, qu’elle est au-dessus des soubresauts des hommes et que, émanant de Dieu, elle est forcément à son image, hors de l’espace et du temps et qui, de ce fait, sera partout comme elle est et comme elle a toujours été. Mais voilà que les tenants du rigorisme dogmatique le plus absolu, ceux qui ont ensanglanté le monde au nom de leurs principes, nous prouvent à quel point l’homme peut être hypocrite et que, par peur ou devant les bas intérêts de l’instant, ces principes s’évaporent comme s’évapore l’eau dans le désert sans âmes du golf d’Arabie.

Grand bien leur fasse s’ils ont fini par choisir les plaisirs de la terre contre les promesses du ciel en lesquelles apparemment ils ne croient plus. En fin de compte, ils ne font qu’afficher au grand jour ce qu’ils vivaient dans les secrets des pénombres des nuits depuis qu’ils sont devenus trop riches pour résister aux tentations du diable. Mais s’ils optent pour le vice, sont-ils toujours légitimes à être les gardiens exclusifs du temple de la vertu?