Journée internationale de l’enfanceUne diminution significative du nombre d’enfants en danger psychologique



La police de Sidi Bel Abbes a enregistré une baisse significative des cas de mineurs présentant des risques moraux au cours des cinq premiers mois de l’année en cours par rapport à la même période duL’année 2020. Trois cas ont été enregistrés au cours des 05 premiers mois de l’année2021 contre 10 cas en période de l’année précédente, et 03 cas de fugue du domicile contre 07 cas au cours de la même période

Les analyses ont révélé que la plupart des enfants qui se trouvent dans un état de risque moral et psychologique, provoquant, entres autres, des fugues, sont dus diverses raisons, dont la plupart, liées aux résultats des études obtenus dans les différents établissements scolaires, encore relatives aux conflits familiaux. À cet effet, la brigade de protection des personnes vulnérables intervient en urgence pour régler les différends, calmer les esprits et remettre les enfants à leurs familles, au cas extrême, placer ces victimes dans des centres spécialisés.

Dans ce même sillage, la police a dénombré pendant les 05 premiers mois de L’année en cours 55 cas relatifs à la violence contre des mineurs, contre 31 cas en 2020, entre cas de viol, de violence intentionnelle et de maltraitance. Des mesures juridiques ont été prises contre les auteurs avant leur présentation devant le tribunal.Quant aux mineurs eux même impliqués dans des affaires pénales (crimes – délits), l’on dénombre durant cette même période, 37 cas impliquant 45 mineurs contre 31 cas causant 30 mineurs impliqués.

Pour ce qui est de l’exploitation d’enfants dans la mendicité, devenue une fatalité, les services de la police ont enregistré 02 cas, impliquant 03 personnes, contre 03 cas impliquant 04 personnes.

Les éléments de la brigade concernée, déploient des efforts considérables pour assurer une protection à cet frange fragile, victimes ou auteurs, et les accompagner psychologiquement lors de leurs implications dans divers délits, appelant aussi leurs familles à prendre plus de responsabilité et éviter toute forme de violence contre leurs enfants, surtout après aient présenté leurs bulletins scolaires, et s’avèrent échoué dans certaines matières ou en totalité., rappelant que le suivi est exercé pendant toute l’année et non pas quand tous les examens sont finis.

Dans un but d’accompagner les parents dans cette mission délicate, les services concernés ont organisé durant la saison scolaire des campagnes de sensibilisation à cet effet, et rappellent les citoyens à utiliser le numéro vert 104 désigné pour les cas d’enlèvement et de disparition des enfants, sans oublier de programmer ou d’initier des récréatives au niveau de leurs quartiers, surtout connaissant une grande concentration de population, visant à créer une atmosphère de joie et de plaisir au profit de leurs progéniture afin de bien les préparer à devenir futur homme de la nouvelle Algérie, dont tout le monde rêve.

Djillali Toumi