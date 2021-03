La CNAS continue sa compagne de sensibilisation

Motivés, entre autres, par la pandémie, les services de la caisse nationale des assurés salariés multiplient leurs compagnes de sensibilisation au profit des assurés et des chefs d’entreprises. L’objectif principal est de permettre aux assurés de bénéficier de toutes les prestations offertes à distance, lutant ainsi contre la bureaucratie et le fait de perdre du temps dans les déplacements aux différentes caisses de la wilaya.

À cet effet, la CNAS appelle ses assurés et les chefs d’entreprises à consulter les plateformes numériques El Hannaa et celle réservée au dépôt des déclarations annuels, ou ils vont trouver toutes les prestations qui vont leur permettre de satisfaire leurs demandes en se servant à distance, et ainsi trouver du temps à satisfaire d’autres taches et obligations.

Cette procédure intervient dans un but d’alléger les épreuves traditionnelles de déplacements et des chaines interminables et fatigantes devant les guichets des différentes CNAS. Elle constitue aussi une stratégie qui vise à améliorer la gestion des différents services et accompagner le progrès de la technologie, par un développement réel des applications et des pates-formes numériques qui permettent de faciliter et d’alléger aux citoyens le fait d’obtenir leurs droits administratifs, relatives à la caisse.

Djillali Toumi