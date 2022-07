La distribution de l’eau potable retrouve son équilibre

L’alimentation en eau potable a enfin trouvé un équilibre dans la distribution. Le respect rigoureux des délais depuis déjà plus de cinq mois a rendu cette confiance au niveau de la société. La crainte c’est finalement évaporée et les gens sont revenus à leurs activités quotidiennes, notamment le sport qui nécessite aussi cette source indispensable.

L’algérienne des eaux a tracé un plan de distribution, rendu public sur sa page face book, afin d’être plus proche du citoyen et lui permettre d’interagir efficacement pour lutter contre tout problème ou incident pouvant affecter une alimentation régulière en eau potable surtout en cette période de chaleur, ou le recours à l’eau devient de plus en plus sollicité. Mr El Hadj Meliani Ahmed directeur de l’ADE appelle les citoyens à profiter de cette opportunité technologique pour se constituer comme apport crucial au développement du service qui inclut désormais le client dans la chaine de la distribution.

Mr Meliani souligne que ses services ont beaucoup plus besoin d’entendre et voir sur la page FB les vrais problèmes qui affectent négativement sur la bonne marche du service, notamment les fuites, qui constituent une entrave à la bonne distribution, afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais et rétablir la distribution et ainsi satisfaire le client en toute urgence. Le citoyen doit apprendre à s’impliquer de façon objective pour son intérêt et l’intérêt de l’entreprise.

Le directeur fait savoir, entre autre, que l’eau de robinet est parfaitement sécurisée et peut être sans crainte consommé par le citoyen. « Notre responsabilité est serieusement engagée », a-t-il souligné. Des analyses physicochimique et bactériologiques de contrôle de la qualité de l’eau sont opérés périodiquement et de façon régulière. Des enquêtes sanitaires régulières sont aussi programmées pour lutter contre la pollution de ce liquide vital et permettre d’éliminer les agents pathogènes et les éléments chimiques toxiques afin de rendre ce liquide précieux et agréable au gout. « Cette tache, aussi difficile que délicate, nécessite des efforts immenses de chaque employé de l’entreprise, que je tiens à remercier par l’occasion », souligne Mr Meliani.

Pour ce qui est de la vente de l’eau par des camions, le responsable apporte une analyse partagée avec de nombreux citoyens, que ce phénomène ne relève pas de la compétence de l’entreprise et ne reflète en aucun cas une pénurie d’eau. C’est beaucoup plus le fruit d’une conjoncture sociale. La cherté de l’eau dans les épiciers et les superettes et la fausse idée que l’eau de robinet est impropre à la consommation ont fait naitre ce phénomène. Le chômage a créé des vendeurs et la cherté de l’eau de bouteille a fait naitre de nouveau clients, et de là, un nouveau commerce est nait.

En fin, le directeur tient à rassurer la population sur la disponibilité de l’eau et pour une distribution aussi rigoureuse que régulière, particulièrement en cette période estivale, vu les nombreux sites à disposition, celui de Ain Skhouna, Sidi El Abdli et le barrage de Bouhanifia pour alimenter Sfisef et Mostefa Ben Brahim, aussi les cinq forages à Sidi Ali Benyoub. Et pour conclure, ajoute Mr Meliani, une commission est déjà à pied-œuvre pour mettre en œuvre un plan spécial pour une alimentation suffisante et régulière en eau potable durant la fête de l’Aïd EL ADHA ce mois de juillet 2022. Mr Meliani tient finalement à souhaité un AID MOUBAREK, aussi bien à ses employés en guise d’encouragement qu’a toute la population.

Djillali Toumi