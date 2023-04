La méchanceté quel que soit sa nature nourrit l’hostilité

« La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées.”proverbe

Le monde d’ aujourdhui a besoin d’une paix mondiale, une paix ou tous les peuples espèrent dans le sens humain de vivre justement, pas celle d’une« pax Americana » qui est imposée aux peuples de ce monde, par la force des armes, des dollars.. ..détenues par les américains ;une paix véritable, juste et équitable, une paix qui puisse rendre la vie sur terre digne d’être vécue, celle qui permet aux hommes, et aux nations de vivre ,de grandir avec dignité, d’espérer, et de construire une vie meilleure pour leurs enfants ; nous refusons la paix pour seulement les « américanos », mais la paix pour tous les hommes de toutes les nations pas seulement la paix à notre époque, mais la paix pour toujours et pour tout le monde

Les différents systèmes économiques, politiques et sociaux, les diverses civilisations, les différents peuples, les états des nations unis, ils ont des logiques, des aspirations, des besoins, des espoirs, et des conditionnements auxquels ils ne peuvent pas échapper, mais veulent les échanger équitablement, et humainement à leur juste valeur ou le poids, la mesure et le chiffre soient conforme au droit.

L’histoire de la vie des nations, et celle des hommes a été nuancés à travers des tragédies, ou seul les braves tant qu’hommes ou état retenus par un destin du plus fort, qui résiste encore plus fort, et qui marque plus l’histoire,c’est celui qui est retenu dans l’histoire du Guinness.

C’est dans cette mesure, ou la pensée celle qui reste fidèle à cette logique du plus fort oubliant l’essentiel comme le beau, le juste, la vérité, et la bonne conscience, qui façonne le devenir du superhéros le brave est celui qui met la fidélité et le bon sens a ses propres principes, a sa parole, et mêmeà ses convictions au-dessus de la vie, et non au profit de ses intérêts mesquins

Sachant bien qui nous sommes des êtres humains faibles, forts ou autres singularités peut être même des soumis de nos passions, de nos pulsions, de nos habitudes ainsi que de notre déterminismes, et préjugés, émotions-etc ; les gens s’étonnent souvent que les individus changent, tout en changeant de conditions. Tout le monde comprend, qu’il ne peut pas garder la même logique,. Il est clair, et même certain que les gens ont des logiques selon leur appartenance à une catégorie de classe telle définie parK . Marx, la religion, un peuple, une époque, un contexte…… nous vivons dans une époque, dans un contexte actuel ou nous constatons que les médecins détruisent la santé, les avocats détruisent la justice, l’école détruit le savoir, les gouvernements la liberté, et la sécurité, la presse détruit l’information, les hommes de la religion détruisent la morale, les banques détruisent l’économie, le sens est commuté par le mauvais sens.

Les systèmes, les civilisations, les peuples, les états aussi ont des logiques, des aspirations, des besoins et des conditionnements auxquels ils ne peuvent pas échapper.

*Les supers-États-Unis ont pris l’habitude de vivre, comme des sangsues, aux dépens des autres pauvres peuples grâce au dollar virtuel, au pillage forcé et aux valeurs sous-estimés.. Pour sauvegarder, et maintenir intact leur hégémonie par la force, les États-Unis ne connaissent qu’une seule méthode : la force. Pour changer tout cela il faudrait mettre en œuvre la théorie du grand choc.

*La Russie et la Chine deux grands pays sages, qui ressemblent comme disait quelqu’ un par une analogie a des fourmis habiles, subtiles, et prévoyantes, la Russie, et la chine sont désormais en mesure d’opposer un grand non officiel et définitif à l’empire du mal, du chaos, du mensonge, du pillage, et des valeurs inhumaines. La chine te la Russie refuse de faire la guerre, mais ils préfèrent le commerce, et la paix, par contre ; le seul choix que les USA, et ses acolytes leur laisse, c’est de soit se soumettre, ou se battre. La conjoncture actuelle laisse croire que la Russie et même la chine ne se laissent pas faire Ils se battront. . Le Rapport sur l’hégémonie des États-Unis, et ses dangers est, perçu comme une déclaration ouverte ou seule la guerre peut dissiper le doute

Demain il sera fait par la sagesse face à l’agressivité de l’arrogance, et la méchanceté satanique.

BENALLAL MOHAMED