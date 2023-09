La police a lancé une vaste compagne de lutte contre les chauffards de motos

L’usage anarchique des motos a sérieusement perturbé la tranquillité publique. Les usagers de ce moyen de transport prisé en période d’été ont carrément inversé son utilité à un cauchemar insupportable. De par le danger moral, physique et matériels qu’il constitue au quotidien dans la circulation, leur usage est devenu sans frontière ni d’ailleurs aucunes barrières. Les citoyens n’arrivent plus à trouver de la tranquillité ni pendant le jour ni la nuit à des heures même tardives.

La police de la voie publique de la sureté de wilaya secondée par les éléments des suretés de daïra, a vu vraiment indispensable de mettre en œuvre une vaste compagne pour mettre fin à ces pratiques qui dérangent autant la circulation que la tranquillité publique et mettent en danger la vie des citoyens et leurs biens.

La compagne a permis de contrôler 753 motos pour différent motif relatif à la circulation. 136 ont été mises en fourrière et 290 contraventions établies à l’encontre des mis en causes. Des pénalités sont aussi prévues pour les séjours de leurs motos en fourrière aux fins de dissuasion.

La police utilise tous les moyens pour lutter contre ce phénomène. Le recours au réseaux sociaux en fait partie, afin de donner de l’ampleur à cette opération qui vise en priorité à sécuriser le citoyen et ses biens et établir un climat favorable à une vie tranquille et sécurisée sur tous les plans.

Djillali Toum