la rentrée scolaire lancée officiellement

La rentrée scolaire 2022/2023 a été lancée officiellement ce Mercredi 21 septembre 2022. L’école Miloud Bida au douar de Chairia commune Sidi Yagoub daira de Sidi Lahcen, considéré comme zone d’ombre, a constitué la 1ere escale de la délégation menée par le nouveau wali Chibani Samir en compagnie du directeur de l’éducation Kamal Ould Abbes et les autorités locales. L’école a été doté de tablettes numériques et de conditions favorables à concurrencer les autres établissements de la ville ” ce n’est plus une zone d’ombre, c’est une zone de lumière”, a proféré le wali devant l’assistance.

Le wali a souhaité dans une allocution brève aux employés de l’école, aux professeurs et aux élèves une saison scolaire pleine de réussite, rappelant aux chérubins de doubler d’effort pour réussir dans leurs études et prendre soin de l’établissement qui vient d’être inauguré en cette circonstance pour accomplir la vision de sortir le douar des zones d’ombres qui constituent un défi majeur de l’état.

L’évènement festif a compris deux autres escales ; le CEM Mokhtar Zazou Yagoub à sidi yagoub et le centre psychopédagogique des enfants handicapés mentant au chef-lieu dans wilaya au grand quartier de sidi djillali, ou l’on a constaté de visu la volonté, l’état du lieu et les conditions acceptables pour prendre en charge cette frange fragile de la société. le wali a exprimé une grande satisfaction, tout en proposant sa disposition à être tout près et très attentif à toute doléance, ayant trait à améliorer les conditions dans cette école particulièrement exceptionnelle.

Sur le lieu, le wali en présence du directeur de l’éducation c’est permis de faire une lecture de certaines informations relatives aux réalisations du secteur. Il fait savoir qu’un nombre de 471 établissements seront à la disposition de 182.936 élèves. 40.000 vont bénéficier de la prime scolaire de 5.000,00 da et 63.000 repas vont être distribués à travers 24 restaurant repartis sur toute la wilaya, rappelant dans ce volet que ces repas seront unifiés dans l’ensemble des restaurants et servis chauds contrairement aux années passées qui ont connu une certaine perturbation en raison du manque d’organisation.

Djillali Toumi