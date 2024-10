La caisse nationale des assurances sociale de sidi bel abbés organise du 20 au 24 octobre 2024, une compagne de sensibilisation au profit des étudiants sous le slogan « La Sécurité sociale vous accompagne tout au long de votre parcours universitaire ». Cette compagne programmée au niveau des différentes facultés, entre dans le cadre de son programme général de toucher le maximum de citoyens, visant à informer les étudiants de leurs droits et obligations envers la CNAS afin d’étendre la couverture sociale au profit des différentes couches de la société.

Cette catégorie, à laquelle, la loi en vigueur donne droit à la possibilité d’acquérir le statut d’assuré social et d’obtenir une carte CHIFA, en plus des prestations numériques que peut offrir le service, tel l’espace Al-Hana et la carte CHIFA virtuelle

Des prestations numériques qui visent à améliorer et moderniser le service public et à faciliter les démarches administratives, en plus d’obtenir des paiements facile et rapide sans recourir au déplacement à la caisse. L’étudiant peut aussi obtenir une attestation d’affiliation et non-affiliation, demander la carte CHIFA, consultez les compensations et attestation de droit à la prestation ainsi que le taux de prise en charge.

Djillali Toumi