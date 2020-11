La station d’essence, ‘le rocher’ prise d’assaut ( ! )

Les pompistes n’en peuvent plus. Une chaine incessante d’automobiles devant les pompes à essence. Une crise incomprise, devant une satisfaction de ces produits combustibles. Pourtant, les autres stations de la wilaya sont quasiment désertes. Les employés sont sur les nerfs, de voir leurs payes semblables aux autres, devant un travail d’aucune égalité ” on n’en peut plus. On travaille dix fois plus, et on perçoit le même salaire. C’est injuste. Qu’ils viennent faire une enquête et voir par eux-mêmes. C’est incompréhensible, les automobilistes viennent de partout, fuyant les autres stations”, disent-ils. Ici, les pompistes desservent, au moins deux files, sinon trois. Le volume de travail devient agaçant et très pénible, selon leurs témoignages.

Une enquête, en ce sens, a permis de savoir que les gens fuient les autres stations, à cause des réservoirs sales, contenant de la poussière et les fuites des eaux pluviales sableuses. Selon, des témoignages, des propriétaires ont découvert que soudain, leurs moteurs deviennent impuissants de tirer. Ils ont changé les bougies, les faisceaux, et certains, ont même changé le papion, mais le problème a toujours persisté : un moteur sans puissance, et qui s’arrête sans prévenir, et devant ce problème, le scanner reste définitivement impuissant. Seul, un mécanicien expérimenté serait la solution.

Évidemment, des ouï-dire, de ceux qui ont connu ce problème, ont mené au conseil de nettoyer le réservoir. Surprise : une quantité énorme de boue se trouvait entassé dans le fond du réservoir, et quand le propriétaire fait le plein, toute cette boue se réveille et se mélange à l’essence, gênant ainsi l’opération de combustion.

L’enquête restait insatisfaite. Pourquoi, la station de la cité le rocher n’est pas fuite comme les autres ? Les interrogations ont mené, de source bien informée, que seules les stations d’essences de l’état ont des filtres dans le pistolet, et sont doté de moyen de sécurité qui bloque le mécanisme automatiquement au contact de l’eau. Cette mesure, selon cette même source, a été conçue depuis le dernier incident de fuite d’eau dans les réservoirs qui a nécessité le dédommagement de plusieurs propriétaires de voitures, par l’entreprise NAFTAL. Chose que les responsables n’ont pas voulu revivre évidement. Des sommes colossales ont été déboursées.

Djillali Toumi