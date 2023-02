L’ADE lance une campagne de sensibilisation sur une consommation rationnelle de l’eau 

Une vaste campagne de sensibilisation vient d’être mise en œuvre par la direction de l’ADE de sidi bel Abbes, sur initiative de la direction générale, pour l’exercice de l’année 2023. Cette compagne a commencé le 18 janvier 2023 pour s’étaler jusqu’à la fin de l’année, a-ton appris du directeur Mr Meliani, avec comme objectif de se comporter avec sagesse et raison devant ce liquide d’une grande importance vitale sous le slogan ” Tous partenaires dans la rationalisation de la consommation de l’eau”, en prévision du mois de ramadhan et la saison estivale ou ce l’eau devienne très prisée.

Cette campagne qui va connaitre la mobilisation de toutes les unités reparties à travers la wilaya d’un nombre de 54, s’inscrit dans le cadre de la politique de l’entreprise, visant à la sensibilisation et prise de conscience afin de mieux préserver cette ressource rare et de lutter contre toute forme de gaspillage, au regard de la rareté des pluies que connaît le pays, comme de nombreux pays du monde.

Tous concernés

Pour la réussite de cette campagne, qui revêt une importance primordiale, un travail sera fait conjointement avec plusieurs ministères, fait-on savoir, tel le ministère de l’éducation nationale, en réservant aux écoliers et étudiants des cours sur la “rationalisation de la consommation de l’eau”, ainsi que le ministère des Affaires religieuses et des wakfs, pour contribuer à cette initiative en consacrant des ”KHOTBATES” du vendredi pour expliquer la nécessité urgence de rationaliser la consommation de l’eau et de ne pas la gaspiller, surtout devant cette rareté de précipitations que connait le pays durant quelques années.

L’entreprise a inclut également les SCOUTS et l’organisation algérienne pour la protection et l’orientation des consommateurs (APOCE), compte tenu du grand rôle qu’ils peuvent jouer dans la réussite de telles campagnes d’intérêt public. L’appel a compris aussi tous les acteurs de la société à s’engager en masse protéger cette source vitale afin de pouvoir en bénéficier en toute assurance sans crainte ni peur et instaurer ainsi en définitif une culture de l’économie de l’eau.

117 fuites réparées, 520 raccordements aléatoires et 491 dossiers réglés à l’amiables

Il est à noter que par ailleurs des compagnes parallèles ont été menées pour lutter contre les raccordements illicites et réparer toutes les fuites sur le réseau qui constituent désormais la principale source de gaspillage de quantité énorme d’eau et engendre une perturbation dans la distribution. 07 unités ont participé à cette compagne qui a durée une semaine et, a permis de réparer 117 fuites, 520 raccordements aléatoires ont été dénombrés, dont 29 de ses auteurs traduits devant la justice et 491 dossiers réglés à l’amiable.

Djillali Toumi