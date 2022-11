LE CIEL DU QATAR EST TROP SEC POUR LES ARC-EN-CIEL

La coupe du monde de football 2022 aura l’avantage de révéler la nature profondément arrogante, suprémaciste et raciste d’une certaine Europe. Au Qatar, pays qui se réclame de l’Islam et qui tient au respect de ses principes sur sa terre, elle veut imposer sa culture que tout le reste du monde rejette, la considérant moralement décadente.

Cette Europe, la France en particulier, oblige ses propres citoyens d’obédience musulmane de renier leur culture et de se fondre dans la sienne. Prise au piège du choc des cultures qu’elle a provoqué et qu’elle entretient, elle est allé jusqu’à renier les principes qui la fondent et jusqu’à dévoyer la laïcité de son acception originelle dans le but de gagner une guerre perdue d’avance.

Il est légitime de sa part qu’elle demande à toute personne qui foule sa terre de respecter ses valeurs et de ne pas offenser ses principes et ses croyances. En contrepartie, elle se doit de reconnaître ce même droit aux autres et de le respecter avec la même rigueur qu’elle exige pour elle-même. Elle doit savoir que sa culture gréco-romaine et judéo-chrétienne est minoritaire dans le monde et qu’il y’a des nations qui éprouvent de la fierté d’être de cultures différentes, notamment arabo-musulmane. Des peuples libres qui ne veulent pas du choc des cultures qu’on voudrait leur imposer mais qui exigent le respect de leurs croyances et de leurs valeurs.

Cette Europe qui fut puissante et conquérante se voile la face et feint de ne pas savoir qu’elle n’a plus les moyens de sa politique. Les évènements que traversent le monde depuis des années prouvent que le processus de son déclin qui s’est amorcé depuis longtemps arrive à sa phase finale. Désormais, pour sa survie elle a besoin de s’accrocher aux autres, signe de sa grande faiblesse.

Elle doit savoir que pendant qu’elle décline d’autres puissance émergent ou recouvrent leur puissance perdue. Que l’histoire est ainsi faite et que depuis toujours des puissances sont nées sur les ruines d’autres puissances. Face à la Russie, à la Chine et à l’Inde, bientôt l’Europe déchirée ne pèsera pas grand chose. Et même face au petit Qatar qui lui ravit la vedette depuis un certain temps et qui, lui, a les moyens de sa politique.

Et si ce grand-petit pays veut que son ciel, trop sec pour les arc-en-ciel, reste à l’état pur, ce n’est pas des nains qui vont lui plier le bras pour y mettre leur brassard.