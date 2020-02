Le directeur de l’ANEM rassure : 7.700 employés seront intégrés d’ici 2021

Après de nombreuses questions et requêtes de travailleurs bénéficiaires de contrats d’insertion professionnelle de l’Agence Nationale de l’Emploi, sur leur décision d’intégration et les interprétations occasionnées à cet effet, qui ont nourri un doute et une sorte d’anxiété et de colère chez les futurs travailleurs et employés, le directeur de l’Anem de sidi bel abbes, lors d’une rencontre a rassuré les jeunes sur une éventuelle insertion.

Le responsable souligne a cet effet, que l’intégration des recrutés dans le cadre du pré-emploi est une décision irréversible et que personne n’ose bloquer le processus, puisque, il est déjà prévu l’intégration de 7.700 travailleurs avant le 31/12/2021, par la force de loi et en respect au décret exécutif n°19_336 du 8/12/2019, qui stipule l’intégration des bénéficiaires des deux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes porteurs de diplôme.

Il fait savoir que l’opération d’intégration est une opération spéciale qui n’a rien à voir avec les postes vacants, et que l’étude des opérations d’intégration au sein du secteur privé se ferait avec de nouveaux mécanismes juridiques, étudiés par une commission ministériel. Comme il est envisagé, de nouveaux mécanismes pour résoudre le problème des bénéficiaires de contrats dans le cadre de la DAS.

Les agents en activité dans une entreprise ou administration au 31/10/2019, doivent former un dossier administratif complet, avec des pièces qui justifient leur activité, ainsi que leur possession d’un contrat d’insertion, une copie de qualification sur la base de laquelle l’intégration a été faite, une copie du contrat d’insertion professionnelle ou le certificat qui prouve la durée de l’activité le cas échéant, ainsi que le certificat d’affiliation à la sécurité sociale.

La sélection des candidats se fait sur la base du dossier administratif, par une commission spéciale de l’administration compétente, chargée de l’étude des dossiers administratifs des candidats, et la finalité de la liste définitive. Les candidats acceptés seront notifiés aux grades ou fonctions occupés, et ils ont le droit de faire recours devant la commission au cas de non satisfaction. Dans le même contexte, les bénéficiaires de contrat d’aide à l’insertion professionnelle sont inclus dans les rangs des salariés ou dans les postes d’agents contractuels dans des postes financiers en application de l’article 3 du décret exécutif n°19_336.

Il convient de préciser que les postes financiers concernés sont les postes vacants ou devenus définitivement vacants. La différence de salaire résultant de l’insertion dans un grade ou un poste est garantie par l’administration chargée de l’intégration, dans premier virement de l’intéressé.

Le responsable explique, en outre, que l’intégration se déroule en fonction de l’ancienneté acquise dans les secteurs d’activité, en application des décisions de l’état convenues le 20 novembre 2019, et qui s’étale sur une période de trois ans, comme suit :

Au titre de l’exercice 2019, les agents qui remplissent les conditions jusqu’au 31 octobre 2019, cumulant de la sorte une ancienneté de plus de 8 ans.

Exercice 2020, les agents en poste au 31 octobre 2019 doivent avoir une ancienneté allant de trois à huit ans.

Exercice 2021, il comprend les agents restants en mode service au 31 octobre 2019 et ayant une ancienneté inférieure à trois ans.

Par ailleurs, les opérations d’intégration doivent être finalisées avant chaque fin d’année à titre des exercices 2020 et 2021. Il est à noter que les agents intégrés dans le cadre de l’exercice de l’année 2019, se fera depuis le 01 novembre de cette année, du fait de l’importance historique que revêt cette date dans l’histoire du pays. Les PV d’installations porteront cette datte très chère.

Comme première étape, 4.425 employés, cumulant une ancienneté entre 03 et 08 ans, seront régularisés d’ici fin février 2020. L’opération, rassure le directeur, se déroulera dans la totale transparence, en respect des critères d’ancienneté dans le secteur d’activité. 14 jeunes ont été intégrés dans la direction des biens de l’état et 18 autres, les prochains jours, successivement, dans la direction des affaires religieuse et celle de l’administration locale, conclut le responsable.

Djillali Toumi