Le peuplement préhistorique dans la région de Sidi-Bel-Abbès.

On savait déjà, que l’Algérie et toute l’Afrique du Nord est habitée depuis la haute Antiquité par des Civilisations très anciennes. Il s’agissait d’une population libyque, ancêtre des Berbères. Cependant, et selon les préhistoriens, on sait aussi que les vestiges de la présence humaine en Algérie remontent à la préhistoire. L’homme est donc déjà présent ici, comme le témoignent les outils trouvés depuis le XIX° siècle et surtout depuis la découverte récente en 2018.