Le Président Tebboune: Un discours réconfortant!

Dans un discours à la nation diffusé aujourd’hui à 20h, le président de la république M. Tebboune a réconforté la population Algérienne par une intervention directe et franche. Il a fourni des chiffres sur la capacité d’accueil des infrastructures hospitalières du pays , des chiffres qui jusque là, n’ont jamais été connus par le commun des citoyens mais étaient cependant, sujet de discorde entre un grand nombre d’intervenants dans les médias relayés par les réseaux sociaux.

En effet, les chiffres donnés par le premier magistrat du pays ont rassuré une population qui paniquait ou était en désarroi à cause des nombreuses rumeurs qui semaient le doute quant aux capacités réelles des infrastructures de santé en général surtout en ces temps de crise et au moment où le coronavirus fait des ravages mêmes dans les pays les plus développés. Le président a toutefois annoncé dans son discours, une série de mesures et décisions prises pour tenter d’arrêter la propagation du virus en Algérie , notamment:

L’annulation de tous les vols internationaux excepté les cargos,

L’annulation des transports maritimes sauf les navires de marchandises

Fermeture des frontières terrestres et maritimes

Ordre de prendre en charge la désinfection régulière de tous les moyens de transports publics collectifs

L’interdiction de tous les regroupements quelques soient leurs natures (sous-entendre aussi le Hirak du vendredi) dans les lieux publics

La suspension des prières du vendredi et fermeture des mosquées excepté l’appel à la prière

La fermeture de tous les établissements scolaires et tout lieu présumé de rassemblements et/ou de loisirs

L’interdiction d’exportation de tout produit jugé stratégique ou alimentaire de première nécessité jusqu’à nouvel ordre

Lutter contre les spéculateurs et Sanctionner sévèrement tous les pseudo-commercants qui profitent de la crise pour augmenter les prix

Sanctionner ou poursuivre toute personne publiant ou auteur des fausses informations sur le coronavirus

Augmenter le nombre de lits de réanimations dans les infrastructures hospitalières

Le président a affirmé que l’Algérie a été l’un des premiers pays à s’alerter sur l’épidémie pour rapatrier nos compatriotes de Wuhan, ville en chine où s’est déclaré initialement le virus et possède toutes les capacités nécessaires et les infrastructures prêtes qui n’ont pas été utilisées à ce jour pour faire face à cette épidémie que ce soit au sein de l’armée nationale ou de la sûreté nationale et autres structures publics pour les transformer en établissement de mise en quarantaine d’urgence .

Toutes les mesures ont été prises, même en cas d’un surnombre de contaminés, ainsi nous disposons :

15 500 000 masques toutes catégories confondues et 54 millions autres en cours d’acquisition

6000 outils de test (détecteur) et 15 000 autres en cours d’achat

Plus de 2 500 lits de réanimations avec une extension de 6 000 lits en cas de besoin

5 000 appareils d’aide à la respiration

M. Tebboune a affirmé que la situation est sous contrôle en disant que « l’État est prête pour faire face à l’épidémie », et à appeler les citoyens « à respecter les consignes du ministère de la santé ». Il a en outre demandé aux citoyens d’observer de discipline et d’être solidaire.