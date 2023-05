Le wali chibani Samir dresse son bilan lors de la session ordinaire de l’APW

La 1ère session ordinaire de l’APW de l’année 2023 était ce Mardi 02 Mai une occasion pour le wali Chibani Samir de profiter de son allocution d’ouverture de dresser son propre bilan. Il signale que la wilaya de Sidi Bel Abbes, à la fin de l’année dernière, disposait d’un plan de charges avec une couverture financière totale estimée à 3.994.700.000,00 da, dont 2.094.700.000,00 da sont entrés dans le cadre du plan de développement sectoriel et 1.900.000.000,00 da pour le plan de développement communal.

“Ceux qui suivent aujourd’hui les affaires nationales voient bien le souci constant de l’Etat d’accompagner un développement global, durable et équilibré qui touche toutes les régions du pays, y compris les zones reculées et les zones d’ombre. La wilaya de Sidi Bel Abbes compte au total 241 opérations au profit de 118 zones d’ombre d’un montant total de 2.372.912.920 da. 234 opérations ont été réalisées avec un taux de 97%, les 07 opérations restantes sont en cours. Ces opérations ont contribué à l’amélioration des conditions de vie du citoyen et de réaliser ses aspirations et de servire ses intérêts légitimes”, explique le wali.

Cette session passera en revue, à travers son programme, les secteurs qui ont suscité le plus d’intérêt et d’investissement en raison de leur poids sur l’orientation nationale et locale en général, à travers la présentation du bilan annuel des activités de la wilaya pour l’année 2022 et les perspectives pour l’année 2023.

L’assistance et la prise en charge des groupes vulnérables et des personnes ayant des besoins particuliers et la promotion de toute action de solidarité au niveau de la wilaya constituent désormais des axes de travail de base sur lesquels repose le secteur de l’action sociale et de la solidarité, et cela s’est clairement incarné dans le processus de solidarité durant le mois sacré du Ramadan pour l’année 2022, où un montant de 482.727.420,00 da a été alloué, au profit de 48.090 personnes nécessiteuses qui ont bénéficié d’une allocation de 10.000,00da, par la contributions du Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, de la wilaya, de la commune et celui du budget de l’Etat.

Dans le cadre de la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, les fonds octroyés pour l’année 2022 ont été estimés à : 289.800.000,00 da pour un total de 16.137 bénéficiaires, en plus du parrainage dans le cadre des dispositifs d’inclusion sociale et des programmes de développement social, fait-il savoir.

Il va sans dire que la wilaya de Sidi Bel Abbes occupe une position privilégiée, s’est-il proclamé, de par sa situation et l’immensité de son territoire. Le secteur a connu ces dernières années un développement remarquable en matière de superficies irriguées, qui s’élève à 17.418 hectares sur une superficie agricole totale (SAU) de 363.193 hectares, alors que la superficie agricole globale (SAT) est de 386.552 hectares.

Et parce que la wilaya attache une grande importance au secteur agricole, souligne Mr Chibani, des mesures urgentes ont été prises pour relancer l’activité agricole dans le but de favoriser l’investissement en assurant une utilisation optimale des terres agricoles et des capacités de production nationales, notamment par le développement des cultures industrielles et l’amélioration des systèmes de soutien aux céréales et à la production du lait rendant au secteur son dynamisme d’antan.

À cet effet, tout un progr6ame a été tracé, comprenant plusieurs projets de développement : un projet de raccordement des exploitations agricoles à l’électricité par le Fonds National de Contrôle et Développement Rural (FNDR) avec une enveloppe financière de 300.000.000,00 da, avec un taux de réalisation de 100%.

Le projet de lier les exploitations agricoles aux énergies renouvelables, avec une enveloppe 144.576.789,00 da, celui de l’électricité agricole financé par (FCCL) d’une valeur financière de 881.428.401.257,00 da, touchant 257 exploitations à travers toutes les communes de la wilaya avec un taux de réalisation de 90%.

prit par le temps et la crainte de ne pouvoir toucher tous les secteurs et les projets, le wali reprend pour dire ” et si le temps ne permet pas de présenter le détail des opérations de développement que le citoyen touche à travers la wilaya, je me résume à évoquer quelques données essentielles, comme ce rebond qu’a connu le secteur des ressources en eau de la wilaya en enregistrant des projets pour combler les déficits qua connu la wilaya et qui a permis de répondre efficacement aux préoccupations majeures de la société, notamment le projet de réalisation de deux réservoirs d’une capacité de 20.000 m³ et l’achèvement du projet de reconversion de Sidi Bel Abbes vers les régions du nord.

Pour faire face au dilemme de la pénurie structurelle d’eau potable, notamment en période estivale, de nombreuses mesures ont été prises répondant largement aux besoins, notamment le transfert des ressources en eau d’un champ souterrain vers la rive Est afin d’augmenter la production et améliorer le service en transférant 9.000 m³/jour, ce qui va offrir une solution définitive au problème de l’eau potable dans de nombreuses communes du sud de la wilaya, ainsi que l’exploitation du projet de construction de deux réservoirs d’une capacité de 500 m³, qui visent à répondre aux besoins des citoyens du douar M’hadid et de certains quartiers de la commune de Sidi Bel Abbes, en plus d’autres opérations qui permettront d’améliorer le taux de couverture en eau potable.

La wilaya a également bénéficié de plusieurs projets qui ont touché le domaine de l’assainissement dont la réalisation de deux stations mono-chambre avec raccordement au réseau public pour l’assainissement au sein de la ville de « Sidi Bel Abbes » et la réalisation du canal des eaux usées avec le relevage station “Ras El-Ma” et autres opérations importantes reçues et en voie d’achèvement.

S’il est utile de rappeler quelques avancées louables que la wilaya a réalisé en matière de préservation des richesses biologiques, les services de la wilaya ont œuvré pour améliorer la gestion intégrée des déchets en soutenant certaines communes avec des camions compacteurs. aussi, la filière s’est également renforcée par un centre de tri des déchets qui relève au centre d’enfouissement technique de Sidi Bel Abbes et la station de compostage encore en phase d’essai ainsi que l’usine de traitement des résidus de déchet, ainsi que la reconversion du centre technique d’enfouissement de la commune de Talagh en centre d’enfouissement de déchets calmes, et l’inauguration et la mise en service du centre technique d’enfouissement technique de la commune de Benachiba chelia.

Quant aux projets connus du secteur de l’environnement en cours, le projet d’achèvement et d’équipement du parc de Sidi M’hamed Ben Ali, d’élimination des décharges sauvages et de préparation des décharges contrôlées, outre le début de l’achèvement des travaux de la décharge publique pour la commune d’El M’ssid et le démarrage de la réalisation de l’étude de la deuxième tranchée du centre technique de d’enfouissement technique de Sidi Bel Abbes et autres opérations lancées au cours de l’année 2022.

Quant au secteur de l’habitat, la wilaya a connu au cours de l’année 2022 le lancement de projets de développement structurés à l’instar des programmes de logements neufs et la poursuite des travaux des programmes antérieurs sous diverses formes, ce qui a permis la réception et la distribution d’un nombre important de logements. S’élevant à 3.216 logements dont 1.611 dans le cadre du logement social locatif public et 1.325 logements subventionnés ruraux et 280 logements sociaux contributifs et logements promotionnels subventionnés, comme il est prévu de livrer 2.363 logements dans divers types à l’occasion du (61e) anniversaire de la fête de l’indépendance, qui coïncidera avec le 05 juillet prochain, afin de permettre à de nombreux citoyens dans le besoin d’avoir un cadre de vie approprié qui garantit une vie décente. En plus de la réception d’un nombre important d’établissements d’enseignement des trois cycles, représentées dans 04 groupements scolaires, intermédiaires, de type Q7/200 et deux lycées de type 800/200, qui permettront de décompresser les classes et de soutenir la carte éducative de la wilaya.

le chef de l’exécutif souligne qu’il est bon, par ailleurs, de mentionner, ce qui a distingué le secteur de la santé au cours de l’année écoulée, en termes de projets reçus, dont la clinique multiservices du quartier Sorecor, une autre dans la commune de Tessala, l’unité de filtration du sang à la commune de Sefisef ainsi que d’autres projets en cours d’achèvement notamment l’extension de l’établissement hospitalier spécialisé en obstétrique-gynécologie, des projets pour la réalisation de deux établissements hospitaliers chirurgicaux privés, d’une institution hospitalière en chirurgie dentaire, et un centre de diagnostic médical, en plus de l’acquisition d’équipements médicaux pour le centre de lutte contre le cancer et d’autres grands projets structurants qui viendront en appui à la carte sanitaire.

Et considérant le secteur des travaux publics comme l’un des secteurs stratégiques les plus importants de la wilaya et moteur des secteurs industriels et tertiaires vu son réseau routier d’une longueur de 1.861 km reliant la wilaya à six wilayas voisines, des projets d’entretien, de réhabilitation et de revêtement de 11 voiries communales ont été livrées au cours de l’année 2022, que ce soit dans le cadre du programme financé par le Fonds de Garantie et de Solidarité des Collectivités Locales, ou du programme sectoriel central, ou dans le cadre du programme sectoriel non centralisé, en plus de l’entretien des installations techniques et des routes nationales. La wilaya s’est également vu attribuer 17 projets au cours de l’année 2022 en phase d’achèvement, dans le but de renforcer le réseau routier de la wilaya, par l’entretien des routes nationales et autres, ainsi que l’activation dans le projet d’achèvement du tunnel inférieur de la rue guermouche Mohammad menant au quartier de Sidi djillali, ce qui réduirait considérablement la pression sur l’ancienne trémie, qui connaît depuis plusieurs années de gros embouteillages.

Sur le plan de l’emploi, enchaine Mr Chibani, l’année 2022 a vu la poursuite du programme d’intégration des bénéficiaires des deux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et à l’insertion sociale des jeunes diplômés, atteignant au 31/12/2022 un nombrez de 6.398 bénéficiaires sur un total de 8.481 bénéficiaires, affirmant que le programme se poursuit toujours.

Dans le même contexte, il devient indispensable, souligne le wali, de reconnaitre les fruits de la levée des entraves aux institutions économiques qui ont été suspendues, en application des instructions du Président de la République, Mr Abdelmadjid Tebboune. Aujourd’hui, 34 projets d’investissement ont été libérés, ce qui a occasionné plus de 1.700 emplois, et les paris continuent, ajoute le chef de l’exécutif.

Le wali fini son allocution “Cependant, l’année 2022 est passée, et nous sommes au début de l’année 2023. Il a été indiqué que les différents indicateurs économiques et sociaux de la wilaya ont connu une évolution tangible, indiquant une amélioration des taux d’approvisionnement en eau potable. Et la connexion aux réseaux de désinfection, à l’éclairage et à d’autres facteurs qui améliorent le niveau de vie de la population. C’est bien. Laissez-nous vous en montrer quelques-uns : et il dénombre son bilan avec humilité :

Le taux d’occupation des logements (TOL) est de 4,03. Le taux de raccordement aux canaux d’eau potable a atteint 98 %. Celui relatif à la canalisation des égouts a atteint 98%. Le de raccordement au réseau électrique 98,03%. Le réseau de gaz 97,38 %. Les routes nationales en bon état, 64%. les routes municipales en bon état 74 %. Le taux de scolarisation entre 6-16 ans est de 88,07%. Moyenne par classe en première et deuxième cycle 34 étudiant. Secondaire 36/élève.

Enfin, la wali conclut beaucoup de résolution et de disposition “je ne peux que souligner que notre quête restera centrée sur l’avancement de ce mandat vers le rang des grandes métropoles, position qui devrait en être à l’avant-garde, du fait de ses capacités humaines et matérielles, et nous resterons tous vigilants à ce que Sidi Bel Abbes tempête en ce début de troisième millénaire aux portes de la modernité, du progrès et de la prospérité, c’est un objectif atteignable si les efforts de tous – cadres et élus – s’unissent, afin de servir l’incarnation des espoirs et aspirations des citoyens”.

Djillali Toumi