Les Amériques ont besoin de respirer

Les maux les plus préjudiciables, les plus destructeurs sur cette terre sont la guerre, l’injustice, l’inégalité, le crime et le racisme



Le flic Derek Chauvin de l’administration policière de l’état Minneapolis, tue froidement, et sans aucun sentiment humain soit il ; un jeune homme de couleur noire, et de race africaine. Il se nomme George Flyod sa photo du meurtre par le flic fait le buzz sur les réseaux sociaux à travers toute la planète, et de suite une manifestation de protestation déferle, et ressemble à une boule de neige à travers plusieurs états d’Amériques. Le policier Derek est sanctionner légèrement par son administration, par une simple mise à pied, ce qui a encore provoqué plus la rue, pour se déchainer et devienne plus violente encore. George Flyod était un jeune homme , il vient de trouver la mort par l’effet d’un policier, qui l’avait encloué au sol tout prés de la voiture policière et devant deux policiers collègues qui se tenaient en spectateurs, pendant un bon bout de temps , le genoux du policier futur criminel sur le cou de George jusqu’à ce que Flyod suffoque .Les derniers mots sortis difficilement de la bouche de George flyod reprise par le plagiat sur avaaz *1:



“Mon visage

Je n’ai rien fait de grave

S’il vous plaît

S’il vous plaît

S’il vous plaît je ne peux plus respirer

S’il vous plaît

S’il vous plaît quelqu’un

S’il vous plaît

Je ne peux pas respirer

Je ne peux pas respirer

S’il vous plaît

(inaudible)

Peux plus respirer, mon visage

Lève-toi

Je ne peux pas respirer

S’il vous plaît, le genou sur mon cou

M*rde, je ne peux pas respirer

Je…

Je ne peux pas bouger

Maman

Maman

Je ne peux pas

Mes genoux

Mon cou

Ça y est

Ça y est

Je suis claustrophobe

J’ai mal au ventre

J’ai mal au cou

J’ai mal partout

De l’eau, quelque chose

S’il vous plaît

S’il vous plaît

Officier je ne peux plus respirer

Ne me tuez pas

Vous allez me tuer

Allez

Je ne peux plus respirer

Je ne peux plus respirer

Ils vont me tuer

Ils vont me tuer

Je ne peux plus respirer

Je ne peux plus respirer

S’il vous plaît monsieur

S’il vous plaît

S’il vous plaît

S’il vous plaît je ne peux plus respirer”



La mort s’est abattu sur George , ses yeux se sont alors fermés. Il s’est tu après ses fortes implorations pour un dernier secours a personne en danger.

Trop tard, George Floyd était mort il été tué froidement par un criminel officiel.

Devant cet état de fait, Tous les pays croyant aux valeurs des droit e l homme devront appeler forts et sans hésitation ce pays les Etats-Unis à cesser les violences contre leur propre peuple après la mort tragique de George Floyd, qui n’est pas la première pour un Afro-Américain. L’incident a été consommé lors d’une violente arrestation par la machine policière américaine, qui a par ce fait , déclenché des manifestations de colère dans l’état de Minneapolis et suivies dans plusieurs autres villes américaines.

Le monde entier a entendu le cri du pauvre Gorge sur l’état d’oppression. Le monde est solidaire avec George, et recommande a l’institution de la police américaine de cesser la violence meurtrière contre le peuple américain.

Les ’Amériques viennent de dévoiler son vrai visage, ou le rêve américain était en fait qu’un mensonge en plus, ou les droits de l’homme, les valeurs humaines, et les inégalités sont dans les faits que des mensonges. Ces valeurs universelles, représentaient des instruments, qui sont utilisées par la maison blanche pour sauvegarder ses les intérêts de ses lobbies oligarques alors que le peuple américain subi les inégalités, l’ injustice, la violence, le chômage et le faux rêve se sont les oligarques de l’empire de la haute finance qui en profitent sur le dos de la classe du peuple ou plèbe américaine. Cette situation de misère que la mauvaise gestion du corona avait envenimer encore plus et avait mis de l huile sur le feu ,ou des scènes de violence inouïe ont tarabiscoté les manifestations ,de protestations qui ont éclaté dans plusieurs états des Amériques pour protester contre ce crime prémédité de George Floyd et enfin pour dénoncer les bavures policières allant jusqu’à la permissivité du crime, qui frappe une frange sélectives de couleur ,et de race de manière disproportionnée selon l état de droit ou bien l’état de droit de l’ homme, le noir est devenu semblable aux peaux rouges. La télévision, nous montrait des voitures de police en train de forcer leur passage parmi les manifestants, Des scènes de pillage ont eu lieu et des voitures de policiers ont été incendiées.

Et également des policiers sans état d’âmes en train de tabasser les gens à coup de matraque ou les aspergeant de gaz lacrymogène au visage même certains correspondants de presse ont eu un peu de gaz ; une situation qui ressemble a une manif dans ’ un pays du tiers monde, que la maison blanche proteste vivement de respecter les droits de l homme… la maison blanche est incendiée le drapeau USA incendiée.

BENALLAL Mohamed