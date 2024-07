Les policiers et les gendarmes en patrouille sécuritaire mixte

Une opérations sécuritaire mixte de grande envergure a été organisée ce mercredi 26 juin 2024 par les policiers en compagnie des gendarmes. Elle a touché des quartiers de la ville et des communes connues pour leurs taux de criminalités, rapporte un communiqué de la cellule de police.

L’opération qui coïncide avec la saison estivale, caractérisée par une importante activité des familles, en particulier celles qui préfèrent passer leurs soirées sur les places et espaces publics à des heures tardives, nécessite de redoubler d’efforts pour prévenir et dissuader les criminels et les agresseurs de commettre leurs actes. Des agents de la police, accompagnés de gendarmes sont descendus dans les rues et les quartiers suspects. 20 motos ont été arrêtées et 300 individus contrôlés dont 09 avérés recherchés par les instances judiciaires, 02 en possession de 61 comprimés psychotropes et d’autres de petites quantités de kif traité.

Cette initiative sécuritaire qui entre dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité et assure la sécurité en générale a été accueillie avec une grande satisfaction par les citoyens. Des sentiments recueillis et des témoignages sur place, révèle la source. La Police et la gendarmerie appellent les citoyens à s’impliquer davantage et signaler tout acte criminel par téléphone sur les numéros verts 1548 et 1055 mis à leur disposition jour et nuit, dans un but d’atteindre l’objectif de sécuriser les personnes et les biens, conclut le communiqué.

Djillali Toumi