L’Iran vient d’abattre les Cinq Grands Généraux de l’Administration U.S

« L’arrogance, la puissance, la force, la technologie sont des instruments des USA, mises en pratique par l’impérialisme et le sionisme pour que la force remplace le droit afin de chasser le petits pays dits « voyous »

MOHAMED BENALLAL

Il y a le mensonge, la déformation ; et l’intoxication informationnelle ; que les médias à sous, et à ordre utilisent et amplifient largement, dans le but, de forcer et forger l’opinion, a y croire fort comme du fer, et c’est avec le feu et le fer ; que la force relayait, par l’argent ( surtout des pétrodollars ); ils finiront par mettre le rapport de forces aux profits de la puissance matériel, économique, financière, et politique. Me basant sur l’information rapportée par Al Manar ( site libanais). Cette information nous a conduit à nous prédire que cinq(05) grands Généraux US tués ; que les USA et le occidents n’osent pas nous dévoiler, ni même leurs « presstitutions » encore plus leurs « merdias ».Il s’est avéré au font, que les bombardements effectues par les Iraniens à l’ aide de missiles sur la grande base américaine « Aïn Al-Assad » située en Irak, avec une précision inouïe, reconnue par l’adversaire même.

Il y a avait en tout et pour tout, plus d’une dizaine de missiles, qui ont arrosé avec de la poudre explosive, la base militaire américaine. Des dégâts pas des moindres ont été constatés suite à cet arrosage balistique, sans que des victimes ne soient mentionnées selon l’oncle Sam, bien que les iraniens avaient avancé plus d’une dizaine de morts, et blessés, transportés par avions vers Israël, et la Jordanie, la presse n’a pas cherché à confirmer ; elle s’est bornée sur ce qu’avance D.Trump .

La version américaine officielle des faits, relayée via la « presstituee » et les « merdias » satellitaires des occidentaux, et leurs vassaux font tout, et pour tout, pour avancer au yeux de l’ opinion international ,l’absence de victimes, dans cette attaque, et hormis sa justesse, et son authenticité, une chose est certaine : le prestige de la puissance des Etats-Unis a pris un sale coup très important lors de cette opération, ou la précision des bombardements est éblouissante, et a fait tache d’huile, qu’importe les victimes. Les 05 grands généraux sont :

*1- Il y avait, à commencer en premier, un grand Général ; il a été bel et bien tué. Ce dit Général représente en fait les « capacités des Amériques », qui ont été zigouillées, vu que l’arrogance des USA en tant que puissance politique, militaire, financière, économique et technologique, accompagnée de sa force n’ont pas pu faire face, ni riposter. Sachant bien que les américains par leurs bases supers-sophistiquées et leurs oiseaux satellitaires de surveillance n’ont pas pu également prévenir l’attaque encore moins riposter. La présence des américains dans la région du Moyen Orient, il faut reconnaître, que les forces de l’axe de la résistance se sont fixées comme objectifs d’en finir avec elle, et de nettoyer les régions des Marines« GIs » encombrants.

* 2-Le Deuxième Général tué, lors de cette attaque, par des missiles iraniennes, intervenue, selon la bonne parole iranienne « ce qui est dit et fait » , en représailles à l’assassinat criminel du général Kassem Soleimani, et, le chef de la force alQuds au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que d’autres de la délégation, ce deuxième Général tué n’est en fait , que la « grande base militaire américaine » de la région en soi. Elle est positionnée à l’Ouest de l’Irak, dans la province d’al-Anbar, elle a été impactée dans plusieurs endroits, selon les dires et les films satellitaires des américains. Par ailleurs, la CNN (chaine de télévision américaine), la seule qui a foulé le sol de cette base, suite aux bombardements, elle avait fait état d’explosions sans précédent, la peur avait envahi pour une tout première fois les Marines « Gis » US. Ces derniers, et leurs maitres du pentagone, et de la maison blanche doutaient très fort des capacités de la force iranienne, et ne croyait pas à l’exécution de la menace iranienne, surtout mener une telle attaque, aussi présomptueuse allusion fait à l’arrogance US.

*3-Quant au troisième Général tué ; c’est le Grand « Géant Américain arrogant » ; symbolisé, par sa technologie de pointe Américaine. Malheureusement, Le parapluie américain n’a pas fonctionné comme il se doit allusion faite au antimissiles américains (Patriot) ; qui n’ont intercepté aucun de ces missiles iraniens ; peut être c’était leur moment de faire la sieste technologique. La « presstituee » et les « merdias » n’ont pas eu cette subtilité, sinon curiosité, pour ne pas connaitre ce mensonge, mais comme ils ont cette habitude vassale de le faire sans se poser le plus simplement possible, la question de savoir pourquoi ils n’ont pas été actionnés ; c’était peut être le moment de la sieste technologique des « patriot ».

Apparemment, ces désopilants médias à sous, gonflés de mensonges pour que le miracle se déchaine à forte intensité, c’est pourquoi, il est répété sans scrupule depuis l’attaque iranienne, pour mieux et bien expliquer le pourquoi, il n’y a pas eu de tués ou de blessés humains, c’est une nouvelle technologie, qui nait du miracle américain, pour mieux dissimuler le gros mensonge. C’est dans ce même ordre d’idées que le matraquage « merdiatique » de cette fameuse miraculeuse idée, elle permet de présager ; qu’il s’agit de la « une » dans la « propagandanda » américaine. Les discussions « lambdatiques » dans les cafés, les bains maures, les administrations, dans les bus, métro, tramway, et tous les lieux dit publics….Comme d’un mot d’ordre publier, par les « merdias » et la « presstituée ». Tout ce bon monde, considéré comme des lambadas, intellects, ou militants pour la fausse cause donne la même impression, et la même remarque: Les bombardements étaient sans précédent… le miracle était au rendez vous des Marines « GIs » ; il n’y ait pas eu de victimes !ce qui va venir sera autrement !!

*4-Le quatrième Général : est bien la « force et l’invincibilité » des Amériques, qui a été mise en question de par sa passivité .On et je précise bien avec le « ON » que D.Trump avait annoncé que 52 cibles allaient être mises sous le poids de la force américaine ; mais en vain .Ce général n’a pas pu résister, tellement il était est devenu mou !! Qu’il est mort sur le podium de sa tribune !

*5-Enfin le cinquième Général US : symbolise « l’impérialisme et le sionisme », il faisait surtout la pluie, dont les pays vassaux se servent de son parapluie, pour mieux écraser les petits pays faibles dits « voyous ». L’invincibilité est consommée, et l’Iran a bien tué les plus grands Généraux des USA et ca c’est le plus important que les soldats !!.

Par ailleurs, de balivernes en balivernes, le mensonge est bien gros des responsables US ; mais les « merdias » et la « presstituee » faiseurs d’opinion, sont capables de quoi faire douter que la version officielle américaine. Voir la gueule de D.Trump lors de son briefing télévisuel, et son staff démunis de tout sourire, pour une gloire mensongère, sans triomphe tout ceci ne peut nous inciter à croire que D.Trump voudrait cacher bien choses intéressantes .Les renseignements ont incité les soldats américains à se mettre à couvert et ont donné au président Trump plus de temps pour planifier une réponse bien mensongère. D.Trump cherche à célébrer une victoire fictive, même à la suite d’une première attaque étrangère historique.

Sa gestion de la crise iranienne incarnait en quelque sorte la présidence de D. Trump, ses propos contenant des contradictions flagrantes pour ne pas dire trop mensongères

Enfin des avions partant de la base américaine suite aux bombardements ; ils ont quitté la base en direction d’Israël et de la Jordanie. Que cachent- ils au fait, l’avenir nous dira, mais l’essentiel le temps ou le mensonge serait consommé ; les Amériques ont bien perdue légalement ses « grands généraux » qui sont :

* la « puissance »,

*la « force

* l’invincibilité »,

*la « technologie »,

* l’ « arrogance » ,

* l « impérialisme et le sionisme » .

Ils ont été broyés dans cette grande et gigantesque base militaire de Ain – El Assad.

Les États-Unis et l’Iran s’éloignent d’un conflit imminent

D.Trump se dit prêt à la paix «avec tous ceux qui la recherchent» .Les craintes de la guerre se sont apaisées après les frappes iraniennes sur les bases militaires irakiennes qui n’ont fait aucune victime de petits soldats, mais des « Généraux » ont payé la note et par delà, la Chambre est toujours prête à voter sur les limites des pouvoirs de guerre du président D.Trump le film n’est pas encore fini…….

BENALLAL MOHAMED