L’USMBA dans la tourmente

Incontestablement, c’est un pénible et triste présent que l’USMBA est en train de vivre, à l’image ce qui s’est déjà passé au cours de ces dernières années. Le club phare de la wilaya a subi de plein fouet des situations affligeantes, au point où il a dû végéter 19 saisons en Nationale Deux (1994 – 2011), et même une rétrogradation en inter-régions pendant cette période.

Depuis son retour parmi l’élite, le vieux club de la Mekerra a alterné le bon et le moins bon, grâce à la présence de quelques dirigeants, qui se sont trouvés à son chevet et dont l’absence se fait cruellement sentir ces derniers temps. Ceci est un constat unanimement partagé par les sportifs de la ville ainsi que de la région. En effet, les dirigeants actuels, qui espéraient trouver un arrangement pour dénouer la crise financière la semaine passée à Alger, n’ont pas réussi dans leur démarche à cause de certains obstacles.

Kadiri Mohamed – Journaliste/Écrivain