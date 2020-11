Lutte contre la Covid.19 : La police mobilisée

Poursuivant son activité préventive de lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, la sureté de wilaya de Sidi Bel Abbes a organisé une vaste campagne de désinfection des quartiers et rues, en utilisant des camions de pompage d’eau appartenant aux forces de l’ordre.

Cette compagne qui s’inscrit dans le cadre de sa mission sainte de préserver la sécurité et la santé publique, a inclus le nettoyage des rues principales de la ville, en particulier celles de grande mobilité, les établissements d’enseignement scolaires situés à l’intérieur du tissu urbain, les établissements hospitaliers et les rues et quartiers adjacents

Les policiers en faction, ont, en parallèle mené une compagne de sensibilisation au niveau des places publiques, des lieux de commerces qui font drainer des foules importantes, ainsi que les gares de transport de passagers, les mosquées de la ville, à travers lesquelles les citoyens ont été appelés à respecter les mesures barrières de précaution contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Toumi Djillali