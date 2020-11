Mutuelle des PTIC : y’a-t-il un pilote dans l’avion ?

Combien faut-il attendre de temps pour être remboursé de son montant retiré à ”tort” ? Se demande après plus de 04 ans Mr Ourred Djillali retraité de la poste. S’il y’a vraiment tort ! Parce que dans le tort en comprend erreur, et l’erreur est certes prévue par le règlement, à condition qu’elle soit régularisée séance tenante, ou, à la rigueur la journée qui suit, vu une comptabilité journalière. Qui se fait au jour le jour. Sinon, il devient légitime de déduire, s’il n’y a vraiment pas de voleurs, alors, il y ‘a certainement du vol ! Du fait qu’il n’y a aucune autre justification plausible, d’un excèdent de caisse de 15.000,00 da qui dure depuis plus de 04 années dans une situation comptable, sachant que son propriétaire est connu !

Mr Ourred avait bénéficié d’un prêt mutuel de 30.000,00 Da le 09 février 2015, depuis qu’il était en activité. Après son départ à la retraite en novembre 2016, il fut étonné d’apercevoir qu’en février 2019, après trois ans dans son nouveau monde, les services de la mutuelle de la poste et des TIC continuent à exécuter des opérations de débits de son compte ccp personnel, malgré avoir remboursé la totalité du montant octroyé.

La retenue de 2.500,00 da /mois est programmée automatiquement à la source au niveau des chèques postaux à chaque virement, sur un délai équivalent, du mois de mars 2015 au mois de février 2016. Une manière d’assurer le suivi des retraits jusqu’au remboursement de la totalité du montant donné comme prêt. Sauf que les services de la mutuelle ont repris les retraits pour comptabiliser un montant en plus de 15.000,00 da.

Mr Ourred a saisi à plusieurs reprises la mutuelle régionale de Tlemcen, celle d’Oran, ensuite d’Alger, avec des preuves à l’appui, notamment le relevé des opérations, mais aucune suite ne lui a été réservée. Il décide alors de recourir à la presse dans les colonnes du journal électronique Bel Abbes Info, qui fut soldée par une enquête. Le directeur de wilaya l’a convoqué suite à une instruction du ministère des PTIC. Un relevé détaillé des opérations lui a été remis. Selon ses déclarations, un rapport devait être envoyé avec le relevé au ministère qui a instruit le déclenchement de l’enquête, sauf que depuis plus d’une année Mr Ourred attend toujours une réponse qui par malheur ne veut jamais venir. L’on se demande s’il y’a vraiment un pilote à bord !

Djillali Toumi