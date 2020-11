Nadhifcom – SBA vers un dénouement! (vidéo)

Le feuilleton “Nadhifcom” va-t-il enfin se terminer? c’est ce qui semble ressortir de l’assemblée plénière extraordinaire (encore une!) tenue aujourd’hui dans l’après-midi au siège de la commune de Sidi Bel-Abbes qui avait pour seul ordre du jour l’approbation d’un transfert d’argent du trésor public vers le compte de l’entreprise Nadhifcom pour qu’elle puisse boucler son exercice fiscal et satisfaire les mensualités de ses 500 travailleurs .

En effet, pour les membres de l’APC, c’était presque une “épine dorsale” qu’il fallait s’en débarrasser pour éviter une récidive de la grève observée à la fin du mois d’octobre passé, par les agents de nadhifcom et qui a plongé la ville dans une insalubrité indescriptible en raison des tas d’ordures ménagers non ramassés pendant plus de trois jours.

Et si au cours de la plénière du 03 novembre 2020 (voir notre article y afférant), le consensus a été trouvé en vu de compléter le reliquat du contrat qui liait la commune de Sidi Bel Abbes à l’entreprise Nadhifcom, il n’en demeure que la forme de paiement ou de transfert de cette somme évaluée à quelques 6 milliards de centimes était loin d’être ficelée et qu’il fallait trouver la forme légale pour faire passer ce marché. Cette forme expliquée aujourd’hui par le financier , faut le souligner, n’a pas été du goût de quelques élus qui ont souligné son irrégularité.

En fait, de quelle forme de paiement s’agit-il ? En contrepartie du reliquat des 4 mensualités à verser dans le compte de Nadhifcom, c’est un marché ou convention qui est établi et conclu avec ce dernier qui concerne la Stérilisation des endroits de la ville , le nettoyage des canalisations d’eau usées et les égouts des bâtiments et enfin nettoyage des quartiers, artères et groupements de maisons bien sur, on nous soulignt que cela n’emboite pas les missions de l’ONA.