Partenariat : Université Djilali Liabes / SETRAM

* INTRAM au service de SETRAM *

Les responsables de la société du tramway en compagnie du directeur du transport ont été invités par le recteur de l’université Djilali liabes dans le cadre d’un partenariat, à assister ce jeudi 20 juin 2024 à la soutenance d’une mémoire sur un projet de développement économique intitulé INTRAM, présenté par une étudiante de la faculté des sciences économiques en présence du doyen de la faculté, de professeurs et d’étudiants, rapporte un communiqué de la cellule.

Ce nouveau projet qui a reçu label de la consolidation de la numérisation se traduit par une application qui permet à l’usager d’acheter son ticket de transport du tramway par téléphone portable et à la société de diminuer le gaspillage du papier et réduire les impressions, contrôler et réguler les dépenses et augmenter les recettes, explique la source.

L’évènement, de par son objectif principal, il met en évidence le rôle important que devrait jouer la recherche scientifique dans le développement dans tous les secteurs. L’initiative, selon la source, devrait concerner dans un premier temps la wilaya de sidi bel abbés pour ce généraliser à travers toutes les autres wilayas qui ont ce moyen de transport, conclut le communiqué.

Djillali Toumi