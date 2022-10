Plus de 05 quintaux de viande d’Ã¢ne saisie par la police

Plus de 05 quintaux de viande d’âne saisie par la police

Par Djillali T. Publie le 11 Oct 2022

Agissant sur une information, rapportant qu’une camionnette légère transporte une quantité de viande suspecte destinée à la commercialisation, les élément de la 8ème sureté urbaine ont rapidement réagi pour intercepter le véhicule, rapporte un communiqué de la sureté de wilaya.

La camionnette a été arrêtée au niveau d’un point de contrôle sécuritaire de la ville, conduite par deux individus âgés entre 35 et 61 ans, chargée d’une quantité de 450 Kg de viande rouge désossée d’âne, sans certificat médicale délivrée par le vétérinaire. L’enquête a permis après inspection de la qualité et l’origine par le vétérinaire de la direction des services agricoles, que cette viande était non seulement une viande d’âne mais aussi impropre à la consommation.

Cette quantité de viande était dirigée vers une boucherie, explique la source. Sa perquisition a permis de trouver 65 Kg de viande impropre à la consommation. les suspects ont été arrêté et la viande détruite en application de la règlementation en vigueur et en respect des procédures, conclut le communiqué

