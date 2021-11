SADEG : des créances qui s’élèvent à 185 milliards de centimes

Les créances de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz de sidi bel abbés n’arrêtent pas d’observer des montés vertigineuse d’une année à l’autre. Les factures non payées jusqu’au fin septembre 2021 ont atteint la fourchette de 185 milliards de centimes, soit un taux de plus de 31% en comparaison avec l’année 2020, rapporte un communiqué de la cellule de la direction.

Des mesures ont été entreprises pour facilité aux créanciers le paiement de leurs dus, notamment des échéanciers concluent entre les deux parties en rapport avec le nombre des factures non réglées, explique la source.

De par les bureaux de postes, la SADEG a mis un site www.sadeg.dz à disposition pour consulter ou payer de son domicile toutes les factures, ainsi qu’un centre national de communication, à travers la ligne téléphonique 3303, ouverte 24/24 pour tout renseignement relatif à la société, conclut la source.

Djillali Toumi