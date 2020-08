SBA: Perte d’une Icône de la ville M. Benyahia Lekhal

On vient d’apprendre aujourd’hui (07/08/2020) la perte d’une icône de la ville de Sidi Bel-abbès en la personne de M. BENYAHIA Lekhal. Très connu dans le milieu associatif, il était doté d’un sens d’humour inégalé qui rendait gai le plus triste de ses amis. Il défendait bec et ongles les intérêts de la population et de la ville. Ses amis proches diront de lui qu’il était aussi l’homme modeste et bien aimé par tout le monde jusqu’à en faire de lui le président et l’initiateur de l’association des anciens élèves du lycée Abdelkader (Ici dans l’image).



À cette occasion, nous présentons à sa familles et ses proches, nos sincères condoléances .

Que Dieu l’accueille dans son vaste paradis.