Sidi Bel-Abbes : 1200 milliards de centimes et le cauchemar continue!

Une intéressante analyse de notre ami le Docteur K. Benhouidga publiée sur sa page FB, sur la situation globale qui a prévalu dans notre wilaya au cours des années précédentes et qui mérite réflexion de la part des autorités actuelles pour éviter une récidive des mêmes erreurs. Une analyse , qui rentre d’ailleurs dans les mêmes visions du Président en ces temps de crise financière.

La wilaya de Sidi bel abbés a été dotée d’un budget de 1200 milliards de centimes.

Le cauchemar continue!

J’ai peur comme d’habitude que cette cagnotte va être distribuée pour certains prédateurs:

Pour des trottoirs en gaufrettes

Pour une électrification avec des poteaux qui ne fonctionnent que l’instant de l’inauguration ;

Pour un bitume qui s’effrite à la moindre intempérie ;

Pour des logements sociaux inhabitables avec des caves déjà inondées

Pour encore créer une étude de réaménagement du lac .

Pour encore réhabiliter l’Oued Mekkera en engloutissant des milliards pour des résultats toujours catastrophiques

Pour encore relancer la zone industrielle sans qu’il y ai de véritables investisseurs et seulement des grands dépôts.

Pour construire des polycliniques qui dès la réception, l’étanchéité sera défectueuse.

Pour encore alimenter la ville en eau potable et au moindre pépin comme toujours, on nous parle de panne technique et que toute la ville est tributaire d’un seul moteur; et les milliards engloutis dans la deuxième solution qu’est Chott Echergui , et qui est à l’arrêt par la cause d’étude mal faite et/ou de prédateurs spécialisés dans les eaux Troubles et l’hydraulique.

Pour encore nous parler de fibre optique pour un meilleur débit internet des centaines de MBits alors qu’en vérité nous avons apprivoisé juste les 2 Mo et on continue à payer des faux Mo .

Et la liste est longue;

L’administration regorge de spécialistes de dilapidation ; Ils vont tout faire pour créer des études et des stratégies dévastatrices pour se partager le gâteau des 1200 milliards et “manatik edhal” (les zones d’ombres) resteront probablement toujours sinistrés. L’essentiel de cette cagnotte, c’est qu’on va encore enrichir quelques personnes et surtout appauvrir toute une partie de la population et j’ai peur que le cauchemar va perdurer ; Ça devient culturel de dilapider.