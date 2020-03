Sidi Bel-Abbes à l’heure d’un confinement presque volontaire

Il est 14h00, en cette journée du 25 mars 2020 , au cœur de Sidi Bel-Abbes, à la place du 1er Novembre communément appelée Place Carnot par où défilent et s’attablent habituellement des centaines de personnes pour prendre un café ou un thé, règne un silence de morts , le temps semblait figé, aucun mouvement de personnes, la place était vide ou presque si ce n’est un petit groupe d’une dizaine de personnes aperçus devant le tribunal qui continue de fonctionner sinon ces quelques très jeunes réfugiés sub-saharien surpris au niveau du ptit-vichy (ici à l’image), qui s’empressaient de rentrer chez-eux.

Bref, le confinement s’est généralisé et s’est même accéléré ces derniers temps lorsque une campagne de sensibilisation a été lancée par les services de la protection civile qui ont été aidés par leur homologue de la sûreté nationale (voir vidéo ci-dessous). Ces derniers ont conjointement sillonné jours et nuits, les artères de la ville en appelant via des hauts parleurs la population à rester chez soi. Une approche qui a marché et donné des résultats.

Pour rappel, il y a lieu de signaler que depuis quelques jours déjà, les transports urbains et interurbains ont été suspendus dans toute l’Algérie, et Sidi Bel Abbes ne déroge pas à la règle et même son tramway , le transport le plus usité par la population a cessé de circuler depuis le 22 mars. Les restaurants, les cafés et un grand nombre d’endroits ont suivi également les règles et les orientations des autorités, seules les magasins vitaux à savoir d’alimentation en général, pharmacies et autres de fruits et légumes sont ouverts pour répondre aux besoins de la population.

LE BOULEVARD DIDOUCHE MOURAD VIDE

Le nombre de contaminés enregistrés dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes reste quant à lui, stable depuis le 19 mars dernier et se limite à une seule personne qui a contracté le virus lors de son séjour de vacances en Espagne. Et selon les dernières nouvelles, il n’a apparemment contaminé aucune personne de son entourage, vu qu’il a eu vent de son état et s’est auto-confiné dans son domicile jusqu’à l’apparition des premiers symptômes cinq jours après son arrivée via l’aéroport d’Alger et s’est présenté aux urgences de l’hôpital.