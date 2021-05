Sidi Bel-Abbes : Bientôt l’inauguration du stade de Sidi Yacine !

Pour le moment et en attendant son inauguration qui pourrait intervenir avant la saison estivale si bien sûr, nos élus locaux daignent bien activer sa livraison à une jeunesse délocalisée, en quête d’endroits de détente et de sport collectif. Il s’agit du stade du grand quartier de Sidi Yacine de Sidi Bel-Abbes et qui porte une appellation typiquement dialectale à savoir “Bayadha”, répertorié même sur Google comme tel, qui désigne et reflète son sol d’origine, en terre battue depuis des décennies si ce n’est depuis l’indépendance et plus tard revêtu en poussière de roche. Les élus de la commune de Sidi Bel-Abbes qui ont été interpellés à maintes reprises par de nombreuses associations dont leurs équipes évoluent dans ce stade, avaient enfin inscrit sa rénovation dans un programme et finalement les travaux ont été lancés en mars 2020 mais pour divers motifs , ils ont été retardés de quelques mois en raison de quelques incompréhensions ayant surgis entre l’APC et la DJS sur le contrôle de la gestion globale du projet, selon quelques indiscrétions.

En tout état de cause, il faut préciser que les nombreuses équipes d’association en sus des équipes de quartier qui s’y entraînaient dans ce stade Bayadha se sont retrouvées du jour au lendemain sans terrain de jeu depuis cette date de début des travaux. Aujourd’hui toute cette jeunesse attend avec impatience l’inauguration de ce stade rénové à neuf avec une pelouse synthétique de dernière génération dit-on et qui a été posée selon les normes standards de pose, disent ses réalisateurs et enfin il sera doté d’un éclairage pour des exercices en fin de soirée, ce qui apporterait une très grande joie aux amateurs du football nocturne en ces temps de chaleur.

Hier, il a été constaté de visu que les dernières retouches de peinture et d’arrangements s’effectuaient sur la partie des gradins. Selon les agents retrouvés sur place, ils assurent que ce sont là, les derniers travaux avant sa livraison (à la DJS ou à l’APC). Enfin, il y a lieu de signaler que des interrogations se sont soulevées lors de la pose de cette pelouse synthétique et qui concernaient cette matière de granulés en caoutchouc qui a été ajoutée au sable rouge spécifique pour assurer l’adhésion et l’élasticité du gazon sous les pieds du sportif. Pour le techniciens en charge de cette opération, il citait en exemple les vulcanisateurs qui manipulent quotidiennement les pneus de véhicules sans pour autant être inquiétés de quoi que ce soit.