Sidi Bel-Abbes : Effondrement d’une cage d’escaliers dans une ancienne bâtisse

Aujourd’hui, la rue Bendida Bel Abbes a été fermée tôt à la circulation automobile depuis la place Carnot et pour cause, une ancienne bâtisse coloniale a vu sa cage d’escaliers s’effondrer depuis le 3eme étage au 2ème, isolant du coup toute une famille qui y habitait. En effet, la protection civile de la ville est intervenue avec les moyens appropriés pour s’enquérir de la situation et évacuer les personnes bloquées. L’utilisation d’une échelle mécanique , ici à l’image , a été rendu nécessaire et fut utilisée pour évacuer des personnes dont un enfant de 13 ans et un adolescent de 24 ans de ce dernier étage. Le chargé de la communication de la protection civile fait état d’un sexagénaire qui a refusé d’être évacué préférant resté dans son domicile même isolé fut-il. Aussi , ces mêmes services signalent qu’ils ne déplorent aucune victime.

Pour rappel, ce Bâtiment de trois étages que les autochtones désignent par bâtiment de Gilbert en raison d’un long litige qui a entouré la cession d’un local situé au rez de chaussée par ce propriétaire Français jusqu’à récemment, il y a trois ou quatre ans, abritait également la maison de l’avocat au deuxième étage et la poste au rez de chaussée.

Cet après-midi, les services de la protection civiles ont du ramener leur camion-échelle pour évacuer la personne qui avait refuser le matin de quitter sa demeure, après qu’il eu des assurances des premiers responsables de la ville quant à sa prise en charge effective dans un autre espace approprié en attendant l’octroi d’un autre