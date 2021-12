Sidi Bel-Abbes (Le Rocher): Rétablissement de la ligne téléphonique et de l’internet

C’est presque tout une cité du Rocher (SBA) ou du moins ceux ayant l’indicatif 048 77 qui ont subi depuis le 14 décembre 2021 au soir à ce jour, un Black-out numérique c’est à dire une coupure de l’internet découlant d’un vol ou détérioration de câbles téléphoniques qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 décembre 2021. À l’agence commerciale d’Algérie Télécom du Rocher, on vous rétorque que ce sont les numéros de téléphone avec indicatif 77 qui sont concernés par la coupure.

Ce n’est qu’aujourd’hui matin (19/12) que les abonnés des lignes téléphoniques ayant l’indicatif 77 dans la zone nord de la ville (Rocher) ont renoué avec leurs lignes téléphoniques et conséquemment avec l’internet. Que dire de cette coupure des télécoms qui a touché plusieurs foyers, les privant pendant quatre longs jours de leur moyen de communication et/ou outil de travail pour les uns.

Pourtant le monde s’apprête à inaugurer la nouvelle année 2022, annoncée comme l’année de l’intelligence artificielle et des télécommunications à base de fibre optique alors que localement, nous continuons à subir les aléas du bifilaire qui demeure encore à ce jour largement utilisé dans nos villes alors que si c’était de la fibre optique , il est fort possible qu’il y aurait moins d’attraction vers cette matière et donc moins de vol et surtout moins des pannes.

Il est clair que ces gros grands câbles de bifilaires étaient dans un passé récent, une convoitise avérée des petits voleurs ou receleurs qui y voyaient une source potentielle de revenus en extrayant le cuivre aussi il est utile de signaler qu’une accalmie a été observée s’agissant de vols de câbles téléphoniques dans la ville depuis ces dernières années en raison de la neutralisation des principaux receleurs. Alors pour le moment, croisons nos doigts pour que ce ces actes indélicats ne se reproduisent plus dans le futur, en attendant la généralisation de la fibre optique.