Sidi Bel-Abbes: Les annexes de l’APC en roue libre

LE CALVAIRE DES CITOYENS EN QUÊTE DE DOCUMENTS OFFICIELS

Il est 14 heures de la journée du Dimanche dernier,lorsqu’on arrive à l’annexe de l’APC ” CPR”. On devait procéder à l’officialisation d’une vente d’un véhicule. Peine perdue , les guichets sont vides et le personnel est en train de se rouler les pouces. La cause en est que le fonctionnaire en possession de la délégation de signature ne répond pas à l’appel. Donc aucun document n’est délivré et les citoyens sont renvoyés vers d’autres annexes. On a été orientés vers l’annexe Adim Fatiha” , de l’autre côté de la

ville . Au niveau de cette annexe , le bureau chargé d’officialiser les ventes des véhicules est fermé. Des citoyens agglutinés devant le mur de l’enceinte de l’annexe râlent en tenant leur mal en patience. Le fonctionnaire en possession de la délégation de signature s’absente pendant presque une demi heure et à son retour , il affiche une colère à notre égard en nous reprochant le fait d’avoir alerté des responsables dont le Maire et le chef de service de l’état civil. On apprend sur les lieux que d’autres annexes sont paralysées juste parce celui qui détient la délégation de signature des documents officiels est absent. Une solution s’impose et les élus délégués rémunérés sont dans l’obligation de marquer leurs présences dans les annexes afin de parer à ces aléas et à la bureaucratie pour ne pas dire la corruption qui gangrène les service de la commune notamment là où le citoyens est pris en otage.

M. DELLI